Успокойте свой ум: 4 удивительных преимущества регулярной медитации

За последние десятилетия интерес к медитации значительно возрос, что привело к увеличению количества обсуждений и исследований на эту тему. Хотя существуют различные виды медитативных практик, все они дают схожий набор преимуществ для психического и физического здоровья.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, как именно регулярная медитация помогает разуму и телу.

Медитация снижает уровень стресса

Медитация снижает уровень гормона кортизола, вызывающего стресс, что позволяет чувствовать себя более расслабленным. Кроме того, повторение мантры (это может быть одно слово или фраза) во время медитации оказывает успокаивающее действие, поскольку, ваше внимание переключается в созерцательный режим.

Медитация эффективна при решении проблем с психическим здоровьем

Некоторые виды медитации улучшают самооценку и помогают бороться с депрессией, поскольку время практики снижается уровень цитокинов — пептидных информационных молекул, выделяющихся в стрессовом состояний.

Регулярная медитация улучшает концентрацию

Регулярная практика медитации увеличивает силу внимания, а ум становится сосредоточенным.

Даже люди, которые медитируют в течение короткого времени, демонстрируют большую сосредоточенность, чем те, кто не медитирует вообще.

Медитация для общего состояния здоровья

Медитация полезна и для физического здоровья.

Исследователи заметили, что регулярные медитативные практики снижают высокое кровяное давление. В результате ослабевают головные боли, пропадают язвы, бессонница, проблемы с мышцами и суставами. Кроме того, повышается сопротивляемость организма перед вирусными и инфекционными угрозами, и улучшается общая производительность.

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