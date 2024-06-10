Усталые и ломкие волосы: какой уход выбрать

Ломкие и ослабленные волосы являются распространенной проблемой, которую большинство пытается "лечить" шампунями и другими косметическими средствами, однако большинство внешних проблем решаются именно изнутри.

Для этого нужно внимательно присмотреться к своему самочувствию и решать проблемы последовательно. Предлагаем узнать, какие способы могут помочь восстановить волосы и вернуть им силу.

Здоровый сон и физическая активность

Сон положительно влияет на всех уровнях, восстанавливая организм, улучшая кровоток и качество волос. Если у вас есть определенные проблемы со сном и вы не можете засыпать вовремя. попробуйте есть продукты, содержащие мелатонин, в частности терпкие вишни, грибы и молоко.

Фолиевая кислота

Фолиевая кислота и цинк могут способствовать густоте волос. Кроме того, фолиевая кислота помогает регенерировать клетки, увеличить объем волос и предотвращать преждевременное поседание. Найти этот полезный компонент можно в цитрусовых.

Продукты, содержащие биотин

Биотин или витамин B7 – это компонент, который способствует укреплению волос, улучшает структуру и стимулирует их рост. Биотин помогает сохранить естественную влажность волос, предотвращая их ломкость и сухость. Регулярная приемка биотина может улучшить состояние волос, сделав его более сильными, здоровыми и блестящими. Витамин В7 содержится в таких продуктах, как чечевица, миндаль, грецкие орехи, орехи пекан, бананы, цельные зерна и крупы.

Потребление достаточного количества воды

Оптимальный баланс воды в организме поможет улучшить самочувствие, увлажнить клетки кожи и волос. Норма воды, потребляемая в день, может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как возраст, пол, уровень активности, климатические условия и другие индивидуальные особенности. Однако общий рекомендуемый объем воды в день обычно составляет около 2 литров или примерно 8 стаканов.

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