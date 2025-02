Утренние привычки, которые провоцируют воспаление

Хроническое воспаление может стать серьезной проблемой для здоровья, поскольку оно связано с ожирением, малоподвижным образом жизни и воздействием токсинов. Кроме того, некоторые продукты могут его усугублять, а потому следует поддерживать правильное питание, которое помогает снижать риск воспаления.

Видео дня

Менять привычки сложно, а потому лучше начать со здоровой утренней рутины, в частности с завтрака, который может стать источником полезных белков и клетчатки. Как избежать воспаления и от чего следует отказаться во время завтрака, рассказали в Eat This, Not That.

Пропускать завтрак

Не пропускайте завтрак, поскольку это может способствовать воспалению, особенно если ваш рацион уже несбалансирован. Даже если у вас нет свободного времени, стоит найти несколько минут для полезной еды, а не только для чашки кофе. Регулярный завтрак помогает поддерживать стабильный уровень питательных веществ и снижает риск воспалительных процессов.

Употреблять рафинированные углеводы

Добавленный сахар и рафинированные углеводы способствуют воспалению, а потому сладкая выпечка, пончики и белый хлеб — это не лучший выбор на завтрак. Они могут вызывать резкие скачки сахара в крови и усиливать воспалительные процессы. Лучше заменить их цельнозерновыми продуктами без вредных добавок.

Пить напитки с подсластителями

Сладкие напитки утром, такие как кофейные напитки с сиропами или пакетированные соки, могут вызвать воспаление и резкие колебания уровня сахара в крови. Избыток сахара способствует размножению вредных кишечных бактерий, что повышает риск ожирения и воспалительных заболеваний. Уменьшение его потребления помогает снизить уровень маркеров воспаления в организме.

Добавлять слишком много сахара в кофе

Если вы каждое утро добавляете в свою чашку кофе много сахара, это может способствовать хроническому воспалению. Избыток сахара связан с диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями и метаболическим синдромом. Вместе с тем отказываться от сладкого кофе не обязательно, но стоит контролировать общее потребление сахара. Кроме того, попробуйте уменьшить его в других продуктах в течение дня.

Отдавать предпочтение искусственным транс-жирам

Избегайте продуктов с транс-жирами, поскольку они могут вызывать воспаление и вредить сердцу. К этому относится жареная пища, выпечка на маргарине, некоторые сливки для кофе и продукты с гидрогенизированными маслами в составе. Читайте этикетки и выбирайте натуральные жиры, например оливковое или кокосовое масло.

Употреблять обработанное мясо

Частое употребление переработанного мяса на завтрак, например колбасы или бекона, может повышать уровень воспаления в организме. Если вы едите их ежедневно, стоит постепенно заменять такие продукты на более полезные варианты, например, яйца или нежирное мясо.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие здоровые завтраки надолго сохраняют сытость.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.