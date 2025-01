5 здоровых завтраков, контролирующих голод в течение дня

Чтобы избежать быстрого чувства голода после завтрака, стоит добавлять в него белки, здоровые жиры, углеводы и клетчатку. Эти компоненты обеспечат ощущение сытости на несколько часов и помогут продержаться до обеда без перекусов и вредной пищи.

Выбирайте завтраки, сочетающие эти элементы, чтобы уменьшить тягу к еде в течение дня. А если не знаете, что приготовить и нуждаетесь во вдохновении, ознакомьтесь с этими рекомендациями от Eat This, Not That.

Яйца

Яйца — это отличный источник белка, который помогает зарядиться энергией с утра и предотвращает перекусы до обеда. Одно большое яйцо содержит почти 7 граммов белка высокого качества, который легко усваивается организмом. Кроме белка, яйца богаты витаминами и минералами, которые содержатся в желтке, а потому не избегайте их в рационе.

Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат растительный белок и полезные жиры, в частности омега-3, которые способствуют ощущению сытости. Исследование показало, что регулярное потребление полиненасыщенных жиров может положительно влиять на гормоны аппетита. Употребление орехов снижает уровень грелина, гормона, который стимулирует голод, и увеличивает пептид YY, что способствует сытости. Это помогает лучше контролировать аппетит.

Овсянка

Овес и овсянка являются отличным источником клетчатки, в частности бета-глюкана, что помогает снизить уровень холестерина и увеличивает чувство сытости. Это идеальный выбор для завтрака, ведь его можно готовить как горячим, так и холодным способом.

Парфе из йогурта

Греческий йогурт является отличным источником белка и пробиотиков, полезных для здоровья кишечника. Выбирайте йогурты с низким содержанием сахара и простым списком ингредиентов, чтобы обеспечить длительное чувство сытости. Для здорового завтрака ищите греческий или исландский йогурт с высоким содержанием белка и минимальным сахаром.

Тосты с авокадо

Тосты с авокадо — это вкусный и полезный вариант завтрака, который помогает дольше оставаться сытым благодаря мононенасыщенным жирам и клетчатке. Это сочетание поддерживает чувство насыщения и может уменьшить тягу к еде. Кроме того, авокадо богато витаминами, минералами и здоровыми жирами, что делает его отличным выбором для начала дня.

