Лучший завтрак, от которого вы не откажетесь: еда, которая помогает худеть

Для здорового похудения важно придерживаться плана и рекомендаций вашего диетического плана. Если вы выбираете кето-диету, попробуйте приготовить фритату с лососем и яйцом, а для плана с высоким содержанием клетчатки — овсяную кашу с ягодами.

Если вы ищете чего-то универсального, что поможет терять вес не уступая вкусовыми предпочтениями, попробуйте приготовить питательный буррито или шаурму с полезными ингредиентами. Что добавить к такому завтраку и из чего он должен состоять, рассказали в Eat This, Not That.

Готовя буррито, избегайте мяса, жирного сыра и лепешек из очищенной муки, которые могут быть высококалорийными. Для более здорового варианта обратите внимание на такие продукты, как: яйца, шпинат и низкокалорийный сыр. Это позволит сохранить вкус и снизить калорийность блюда. Кроме того, выберите цельнозерновую тортилью, которая будет эластичной и вкусной, а не похожей на картон.

Как приготовить полезную шаурму (бурито) к завтраку:

Взбейте или отварите несколько 3 яйца, каждое из которых содержит по 6 граммов белка. Такое количество белка поможет сохранить сытость и способствовать наращиванию мышц, что полезно для похудения.

Когда яйца почти готовы, добавьте шпинат. Бросьте около 50 граммов шпината в сковороду и готовьте, пока он не завянет. Это добавит около 14 калорий, а также обеспечит белком и клетчаткой. Кроме того, приготовленный шпинат лучше усваивается, предоставляя организму кальций и железо.

Необязательно отказываться от молочного жира, чтобы сбросить вес, поскольку исследования показывают, что молочные продукты с высоким содержанием жира могут даже помочь в потере веса. Поэтому, добавьте около 15-30 г чеддера или моцареллы к такому завтраку.

