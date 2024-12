Полезное начало дня: завтрак, который избавляет от вздутия

Если на утро вы имеете вздутие, которое мешает вам чувствовать себя уверенно, вам стоит изменить свои пищевые привычки. Кроме того, даже если вам трудно взбодриться и есть желание как можно больше полежать в постели, лучше уделите свободное время на приготовление сбалансированного завтрака.

Видео дня

Такой утренний прием пищи должен содержать белки (примерно 20-30 г) и клетчатку (5-10 г), которые способствуют контролю голода и вздутия живота в течение всего дня. Как обогатить завтрак и что поможет бороться со вздутием, рассказали в Eat This, Not That.

Полноценные завтраки

Для завтрака, который поможет вам оставаться сытым в течение дня, выбирайте блюда с белками, здоровыми жирами и полезными углеводами. Хорошо подойдут цельнозерновой хлеб, овсянка или черная фасоль. Например, вы можете приготовить яичницу с сыром и цельнозерновым хлебом или яичный скрэмбл с черной фасолью и авокадо.

Один фрукт или овощ

Попробуйте добавить хотя бы один фрукт или овощ к завтраку для обеспечения дополнительной клетчатки и полезных веществ. Также, можно выбрать ягоды и бананы к овсянке, или добавить овощи к омлету. Это улучшит пищевую ценность завтрака и поможет начать утро правильно.

Клетчатка

Добавление клетчатки в рацион, особенно на завтрак, помогает похудеть. Фрукты, овощи, семена, орехи и цельнозерновые продукты улучшают пищеварение и придают ощущение сытости, что уменьшает вздутие. Овес — это отличный источник клетчатки, а потому овсяная каша в сочетании с фруктами, семенами и орехами может стать вашим идеальным завтраком.

Продукты приготовленные заранее

Если неделя обещает быть насыщенной, лучше заранее приготовить несколько блюд для завтрака. Это могут быть вареные яйца, запеченная овсяная каша или ночная овсянка в холодильнике. Это позволит сэкономить время и сохранить энергию на другие дела.

Употреблять питательные вещества регулярно

Чтобы завтрак был питательным, включайте белки, здоровые жиры и углеводы. Это поможет настроиться на активный и продуктивный день. Кроме того, вы можете иногда позволить себе вкусные поощрения. Однако помните, что правильное начало дня задает тон на всю неделю, а потому старайтесь обеспечивать завтрак всем необходимым для поддержания дневной активности.

Готовьте креативные завтраки

Если хочется вафель или маффинов, выходные — это идеальное время для вкусного завтрака. Устройте себе ленивое утро и попробуйте приготовить что-то особенное. Это прекрасная возможность насладиться чем-то вкусным и без спешки. Однако важно сбалансировать удовольствие с питательными блюдами, чтобы начать день правильно.

Будьте гибкими

Переход к здоровому питанию необязательно должен быть резким. Начните с небольших изменений, например, замените сахарную гранолу на орехи и семена хотя бы один раз в неделю. Такие простые замены могут улучшить ваш завтрак и предоставят дополнительные полезные вещества.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как худеть после 40 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.