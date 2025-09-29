Утренние ритуалы для стройности: что есть, чтобы похудеть

Завтрак часто считают самым важным приемом пищи дня, особенно для тех, кто стремится похудеть. Правильный выбор продуктов утром может не только поддержать энергию, но и помочь контролировать вес.

Однако среди множества советов бывает сложно понять, что действительно эффективно. Издание eatthis.com собрало рекомендации экспертов, которые доказали свою действенность в формировании полезных привычек завтрака.

Употребляйте достаточно белка

Одна из самых эффективных стратегий для завтрака, поддерживающего похудение, – это включение достаточного количества белка.

"Белок – это ключевой макронутриент, который дает ощущение насыщения и помогает избежать соблазна перекусов сразу после завтрака. Попробуйте добавлять в свой завтрак яйца, йогурт, индюшачью колбасу или смешать протеиновый порошок в кофе или смузи", – объясняет диетолог Кортни Д'Анджело.

Пейте достаточно воды

Д'Анджело также советует обращать внимание на питьевой режим: вода до, во время и после завтрака является важным элементом здорового похудения.

"Поддержание водного баланса способствует правильному пищеварению, а здоровое пищеварение, в свою очередь, помогает сохранить оптимальный вес. Хотя большинство людей сразу после пробуждения тянутся к утреннему кофе, попробуйте сначала выпить стакан воды", – отмечает эксперт.

Ограничьте сахар

Утренний кофе может быть приятным ритуалом, но избыток сахара способен подорвать ваши цели по похудению.

"Слишком большое количество сахара может привести к увеличению веса, сердечно-сосудистых проблем и повышенного риска диабета 2 типа", – предупреждает Д'Анджело.

Как вариант, она советует заменять сахар в кофе на свой любимый порошок сывороточного протеина, который добавит вкус и белок. Можно также экспериментировать с натуральными специями без сахара: корицей, тыквенными специями или какао-порошком.

Не пропускайте завтрак

Не менее важно не только то, что вы едите, но и сам факт завтрака. По словам диетолога Лорен Грей, отказ от завтрака совсем не способствует похудению.

"Если вы пропускаете завтрак, метаболизм замедляется – организм сжигает меньше калорий и переходит в режим выживания, накапливая жир вместо того, чтобы его сжигать", – объясняет Грей.

