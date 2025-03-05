Утренний лайфхак для плоского живота: что есть на завтрак

Правильный выбор продуктов на завтрак может не только зарядить энергией, но и помочь сохранить плоский живот в течение всего дня. Некоторые привычные блюда вызывают вздутие, в то время как другие поддерживают пищеварение и способствуют контролю веса.

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Один из ключевых компонентов, помогающий достичь этого эффекта, – стойкий крахмал, особый вид углеводов. Издание eatthis.com рассказывает, как добавить его в свой рацион и какие продукты принесут наибольшую пользу.

"Не все углеводы одинаковы. У стойкого крахмала много преимуществ, похожих на пищевые волокна. А ощущение сытости и удовольствия – ключевые факторы здорового и сбалансированного питания", – объясняет врач-терапевт Кара Харбстрит.

Устойчивый крахмал – это уникальный вид углеводов, не усваивающийся в тонком кишечнике, а попадающий в толстый, где ферментируется и служит пищей для полезных кишечных бактерий. Это объясняет, почему его употребление способствует здоровому микробиому.

"Как и клетчатка, стойкий крахмал усваивается медленнее. Он помогает дольше оставаться сытым и стабилизировать уровень сахара в крови", – отмечает диетолог Мишель Зиве.

Колебания уровня сахара могут не только вызвать чувство голода, но и провоцировать тягу к сладкому и излишнее накопление жировых отложений. Однако стойкий крахмал поддерживает баланс сахара в крови, что способствует контролю веса и эффективному сжиганию жира.

Лучшие источники стойкого крахмала

Одним из лучших вариантов является овсянка – в половине чашки (около 40 г) содержится примерно 4 г стойкого крахмала. Следует помнить, что приготовление горячей каши частично разрушает стойкий крахмал, но если дать ему остыть, его содержание увеличится. Идеальным вариантом является овсянка, замоченная на ночь в йогурте, молоке или растительном заменителе.

Также отличным источником стойкого крахмала бобовые – белая фасоль, чечевица, черная фасоль. Добавляя их к завтраку, например, в яичницу, вы получите не только нужный крахмал, но и клетчатку, которая способствует более длинному ощущению сытости.

Еще одним полезным вариантом являются бананы, но здесь есть нюанс: по мере созревания значительная часть стойкого крахмала превращается в сахар. Поэтому лучше употреблять слегка зеленые бананы, добавляя их в полосе или йогурте. Кроме того, бананы богаты калием, который помогает выводить лишнюю жидкость из организма и предотвращать вздутие.

Эксперты также рекомендуют картофель, особенно если его сначала сварить или запечь, а затем охладить. Таким образом, содержание стойкого крахмала значительно повышается.

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