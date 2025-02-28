Йогурт и его преимущества для здоровья костей: лучшие сочетания

Йогурт – один из самых универсальных и полезных продуктов в нашем рационе, который может стать основой для здорового питания. Благодаря богатому составу, йогурт помогает укреплять кости благодаря содержанию кальция и витамина D.

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Чтобы максимально улучшить его пользу для здоровья, можно добавлять в него ингредиенты, поддерживающие костную массу. Издание eatthis.com делится лучшими комбинациями йогурта для предотвращения старения ваших костей.

По словам Эммы Лейн, доктора философии, зарегистрированного диетолога, одной из лучших комбинаций является йогурт с черносливом.

"Исследования показали, что ежедневное потребление небольшого количества чернослива полезно для укрепления костей. Чернослив богат калием, магнием, витамином К и другими биоактивными веществами, которые могут помочь сохранить костную массу", – объясняет доктор Лейнг.

Как добавить чернослив и другие полезные продукты в йогурт

Доктор Лейнг советует добавлять тушеный чернослив в натуральный йогурт. Затем подсластите блюдо медом или заменителем сахара, добавьте корицу по вкусу и наслаждайтесь вкусным завтраком или перекусом.

Для тех, кто не хочет добавлять чернослив можно использовать другие фрукты. По словам доктора Лейнга, многие фрукты богаты питательными веществами, необходимыми для здоровья костей, в частности калий, магний и витамин С. Это может помочь предотвратить переломы.

Доктор Лейнг предлагает еще одну идею для завтрака: фруктово-йогуртовое парфе. Вы можете слоить обычный йогурт с разнообразными фруктами, такими как клубника, бананы, черника, киви или ананасы. А также добавить гранола или орехи для получения дополнительного белка и магния.

Еще одним замечательным вариантом является смешение йогурта с фруктами в полосе. Для этого доктор Лейнг рекомендует добавлять свежий или замороженный шпинат, чтобы обогатить напиток витаминами и минералами. Для жидкой смеси можно добавить молоко, воду или 100% сок.

Йогурт – отличная еда для вашего рациона

Независимо от того, какой вариант вы выберете, у йогурта много полезных свойств. По словам доктора Лейнга, это универсальный продукт, доступный в разных вкусах и формах. Как и многие другие молочные продукты, йогурт может стать важным источником кальция. Более того, он богат белоком, что важно для здоровья как костей, так и мышц.

Особенно высоко содержание белка имеют греческий, исландский, австралийский и французский йогурты. Если вы предпочитаете растительные варианты, выбирайте йогурты, обогащенные кальцием и витамином D.

Йогурт имеет еще одно важное преимущество: он содержит "хорошие бактерии", способствующие здоровью вашего кишечника и иммунной системы. Эти пробиотики помогают сохранять баланс кишечной микрофлоры, поддерживают здоровье костей и даже улучшать усвоение кальция.

Другие полезные продукты для здоровья костей

По словам доктора Лейнга, для поддержания здоровья костей важно питаться разнообразно, добавляя в рацион богатые питательными веществами продукты. Вот список основных продуктов, помогающих хранить кости здоровыми:

Молочные продукты (нежирное молоко, йогурт)

Рыба (сардины, лосось)

Фрукты и овощи

Бобовые

Продукты, обогащенные кальцием и витамином D (молоко, соевые продукты, соки, каши).

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