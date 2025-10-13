Утренний ритуал для сердца: чай, который снижает давление
Контроль артериального давления – ключ к здоровому сердцу и долгой жизни. Высокое давление повышает риск серьезных осложнений, таких как сердечные болезни и инсульт.
Один из простых способов поддержать нормальные показатели – правильно выбирать продукты и напитки для завтрака. Среди них особенно выделяется чай из гибискуса, который может стать вкусным и полезным началом дня, пишет eatthis.com.
Диетолог Лорен Харрис-Пинкус поделилась своими советами относительно утренних напитков, которые помогают снизить артериальное давление. Ее рекомендация оказалась несколько неожиданной: "Завтрак с напитком, который может снизить кровяное давление, – это вкусная чашка чая из гибискуса. А если хотите еще больше пользы для здоровья, подсластите его гранатовым соком", – говорит Пинкус
Чай из гибискуса – утренний ритуал для сердца
"Чай из гибискуса может стать успокаивающим началом дня с приятным бонусом для сердечно-сосудистой системы", – добавляет диетолог.
Исследования показывают, что регулярное употребление чая из гибискуса помогает снижать артериальное давление у людей с предгипертензией или гипертонией 1 стадии.
"Одно исследование показало, что у людей, которые пили по три стакана чая из гибискуса в день, уровень артериального давления снижался так же эффективно, как при использовании некоторых стандартных лекарств", – объясняет Пинкус.
Участники исследования, проведенного в университете Тафтса, в возрасте от 30 до 70 лет с предгипертонией или легкой гипертензией, в течение шести недель ежедневно выпивали по три чашки чая. В результате среднее снижение артериального давления составило 7,2 мм рт. ст.
Главный исследователь отметил, что даже такое, на первый взгляд, незначительное снижение имеет большой долгосрочный эффект. Даже снижение на 3 мм рт. ст. может заметно уменьшить риск смертности. Дальнейшие исследования, включая работу 2019 года в журнале The Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research, подтвердили пользу чая из гибискуса для людей с гипертонией 1 стадии.
Гранатовый сок – дополнительный бонус
Исследование, опубликованное в Atherosclerosis Journal, показало, что регулярное употребление гранатового сока помогает снизить артериальное давление на 5 %.
"Гранатовый сок богат антиоксидантами, называемыми полифенолами. Сами плоды содержат антоцианы, а кожура и белая сердцевина – элаготанины", – объясняет Пинкус.
Эти компоненты делают гранат прекрасным источником питательных веществ, полезных для контроля давления.
Таким образом, независимо от того, уже ли у вас есть высокое артериальное давление, или вы хотите предотвратить его повышение, начните свой день с чашки чая из гибискуса и, при желании, добавьте немного гранатового сока – это простой шаг к более здоровой жизни.
