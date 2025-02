Утренняя тренировка, которая заряжает бодростью на день: техники и преимущества йоги

Для бодрого и продуктивного дня, вам следует начать его правильно. В частности, не лишним будет уделить несколько минут на физическую активность, в частности йогу, которая помогает расслабиться, улучшить самочувствие и снять дискомфорт перед работой.

Видео дня

Кроме того, некоторые позы могут не только облегчить боль в спине, но и менструальные спазмы, что полезно для тех, кто не желает принимать лекарства. В Eat This, Not That поделились, какой утренний комплекс сделает пробуждение легче и почему вам нужна регулярная йога.

Поток йоги "Полумесяц"

Подъем рук над головой открывает плечи, укрепляет руки и увеличивает пространство для дыхания. При этом, позвоночник вытягивается, а грудная клетка раскрывается, улучшая осанку. Также, в позе стула работают бедра и ягодицы, а диафрагма стимулирует сердце.

Чтобы выполнить эту тренировку, задержитесь в каждой позе по 30-60 секунд, сосредотачиваясь на ровном дыхании. При этом, не задерживайте дыхание, поскольку это создает напряжение. Лучше дышать плавно, позволяя телу расслабиться. Завершая практику, сложите руки возле сердца.

Сидение за столом тратит энергию

Длительное сидение без движения истощает и расходует энергию, вызывая дискомфорт в спине. Добавьте хотя бы 20 минут для легких аэробных упражнений или йоги, чтобы уменьшить усталость и зарядиться на день. Утренний комплекс из йоги поможет развернуть позвоночник и расслабить мышцы перед работой, что уменьшит напряжение и улучшит самочувствие.

Преимущества утренней йоги

Йога помогает снять стресс, улучшает настроение и заряжает энергией. Она также способствует лучшему сну, что особенно важно во время беременности. Кроме того, регулярная практика может уменьшить нарушения сна и улучшить общее самочувствие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения по йоге следует выполнять налоговикам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.