Утро долгожителя: как завтракают в самых здоровых уголках планеты

Завтрак – это не только начало дня, но и важная составляющая долгой и здоровой жизни. В разных уголках мира, где люди живут более ста лет, утренний рацион формируют из полезных и питательных блюд.

Видео дня

Исследования голубых зон показывают, что пищевые повадки долгожителей основываются на простоте, натуральных продуктах и умеренности. Издание eatthis.com рассказывает о завтраках, помогающих жителям таких регионов сохранять здоровье и жизненную энергию на долгие годы.

"Голубые зоны – это регионы, где уровень долголетия самый высокий в мире, а их существование стало известно благодаря исследованиям ученых и научного писателя Дэна Бюттнера. Исследователи отметили эти места на карте и именно поэтому их называют голубыми зонами", – рассказывает диетолог Билл Брэдли.

Диетолог Ким Явиц отмечает, что, несмотря на разницу в географии, культурах и традициях, ученые выделили девять ключевых аспектов жизни, способствующих долголетию в голубых зонах. Три из них напрямую касаются питания.

"Жители этих зон потребляют столько пищи, сколько им необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности, причем большинство калорий поступает из растительной пищи. Например, в среднем они потребляют лишь 425-570 граммов мяса в месяц по сравнению с 10 килограммами мяса, которые употребляют американцы", – добавляет диетолог.

Ниже приведены варианты популярных завтраков из разных голубых зон.

Йогурт, мед, фрукты и орехи – Крит и Икария, Греция

"На греческих островах Крит и Икария, где живут одни из самых здоровых людей на Земле, люди обычно не едят завтрак, практикуя периодическое голодание. Однако, если они едят, то это в основном йогурт с медом, фрукты, орехи и хлеб на закваске с оливковым маслом".

Брэдли также отмечает, что все ингредиенты – органические, выращенные на местных землях.

Яйца, хлеб на закваске, оливковое масло – Крит и Икария, Греция

"Оливковое масло, которое употребляют на Крите и Икарии, отличается высоким качеством и противовоспалительными свойствами. Яйца, которые они едят, богаты омега-3 благодаря едящим курам травам", – объясняет Брэдли.

Ученые считают, что высокое содержание омега-3 способствует долголетию этих людей.

Мисо суп, водоросли, натто и свежие продукты – Окинава, Япония

"Окинавский завтрак обычно состоит из нескольких маленьких блюд, включая ферментированные продукты, свежие овощи и морские водоросли. Употребление натто и мисо, а также морских водорослей, оказывает положительное влияние на здоровье. Исследования показывают, что люди, которые регулярно едят натто, имеют на 24% меньший риск преждевременной".

Овсянка с орехами, свежими продуктами и кленовым сиропом – Лома Линда, Калифорния

"Люди у Лома Линда часто являются вегетарианцами, и их рацион состоит из овса и каш. Овсянка с кленовым сиропом и орехами – это типичный завтрак. Овсянка, благодаря своей питательной ценности, значительно снижает риск сердечных заболеваний", – говорит Брэдли.

Рис и бобы – Никойя, Коста-Рика

"Один из самых популярных завтраков в Никойе – это блюдо из риса и бобов, которое часто подают с кукурузными лепешками. Потребление белка, особенно растительного, может значительно увеличить продолжительность жизни", – отмечает Явиц.

Фасоль также является отличным источником клетчатки, что помогает снизить риск сердечных заболеваний и рака.

Хлеб, помидоры, оливковое масло – Сардиния, Италия

"На Сардинии, как и на Икарии, завтрак часто пропускают. Но если они едят, это будет хлеб с помидорами и оливковым маслом", – объясняет Брэдли.

Добавление ликопина из помидоров оказывает значительное влияние на снижение риска сердечных заболеваний и рака.

Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты помогут избежать болезни Альцгеймера.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.