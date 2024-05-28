Увядшая кожа после похудения: как подтянуть и адаптировать тело

Когда длительный путь к похудению приносит свои результаты, это не может не радовать, однако, нередко кожа может не успевать с потерей веса. В таком случае кожа становится дряблой и ей нужно определенное время, чтобы восстановиться и адаптироваться к новым объемам.

Что делать, если ваша кожа обвисла и как вернуть ей упругость. Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Упражнения

Силовые тренировки полезны для наращивания мышц. Сосредоточьтесь на таких упражнениях, чтобы заменить жир на сухую мышечную массу. Это поможет улучшить тонус и подтянуть мышцы под кожей, повышая ее упругость.

Укрепляющие кремы

Множество популярных гелей, кремов и других средств, обещают подтянуть дряблую кожу однако, исследований, подтверждающих их эффективность и безопасность, сегодня не хватает. Медицинские эксперты считают, что эти средства недостаточно глубоко проникают в кожу, а потому перед их использованием следует проконсультироваться с врачом.

Коллаген

Предварительные исследования показывают, что нанесение коллагена может уменьшить морщины и шероховатость кожи, а пероральные добавки способствуют ее упругости и увлажненности. Включение в рацион продуктов, богатых белком и витамином С, также поддерживает синтез коллагена, что способствует эластичности и регенерации кожи.

Массаж

Включение мягкого массажа в процедуру ухода за кожей стимулирует кровообращение и выработку коллагена. Массаж активизирует фибробласты, которые вырабатывают коллаген и эластин, поддерживая упругость кожи. Также считается, что массаж с маслом помогает выводить токсины из кожи.

Процедуры для тела

Нехирургические методы подтяжки кожи обычно имеют незначительный эффект, но могут быть полезными при легкой дряблости кожи. Большинство этих процедур безопасны, однако лучше всегда советоваться с врачом и проверять квалификацию терапевта. Радиочастотное, ультразвуковое и лазерное лечение являются некоторыми из таких методов, которые могут улучшить состояние кожи.

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