Ужин, который может укоротить жизнь: от каких привычек следует избавиться

Почти половина наших ежедневных действий — это привычки, которые могут как улучшать, так и вредить здоровью. Пищевые привычки тоже играют важную роль, особенно во время ужина, а потому если вы регулярно делаете ошибки в рационе, это может негативно повлиять на самочувствие.

Видео дня

Итак, каких привычек следует избегать, чтобы поддерживать здоровье? Предлагаем ознакомиться с некоторыми советами, которыми поделились в Eat This, Not That.

Не планировать питание

Без плана питания вы, вероятно, будете выбирать замороженные или консервированные продукты, которые содержат много добавок. Регулярное приготовление пищи дома помогает контролировать ингредиенты, уменьшить риск диабета и поддерживать здоровье. Старайтесь готовить хотя бы 10-14 домашних блюд в неделю, чтобы избегать лишней обработанной пищи.

Выпивать перед обедом

Алкоголь перед ужином не только добавляет лишние калории, но и усиливает аппетит. Исследования показывают, что даже небольшая порция может заставить вас съесть больше, и особенно это касается жирных блюд. Согласно исследованию, люди, которые выпивают перед едой, потребляют в среднем на 11% больше еды и на 24% больше жиров. Поэтому если хотите контролировать вес, замените коктейль на воду или травяной чай.

Не пить воду перед едой

Обезвоживание может привести к головной боли, усталости и даже серьёзным последствиям для здоровья, в частности повышенному риску инсульта. Чтобы избежать этих проблем, пейте воду не только во время еды, но и перед ее началом. Это простая, но мощная привычка, которая поддерживает здоровье и помогает контролировать вес.

Разогревать пищу в микроволновой печи

Избегайте разогрева пищи в пластиковых контейнерах или пленке, которые не предназначены для микроволновок. Это может привести к попаданию опасных химических веществ, таких как бисфенол А и фталаты, которые нарушают гормональный баланс и вредят здоровью.

Употреблять слишком много соленой готовой пищи

Если вы часто едите вне дома или выбираете готовые блюда на ужин, вероятно, вы потребляете слишком много натрия. Кроме того, большинство натрия поступает именно из упаковок и готовой пищи, а не из той соли, которая добавляется при приготовлении. Учтите, что высокое потребление натрия может вызвать повышение давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Не включать овощи в блюда

Если на вашей обеденной тарелке не хватает овощей и фруктов, это может повлиять на здоровье сердца в будущем. Исследования показывают, что недостаток этих продуктов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Рекомендуется ежедневно употреблять 4 порции фруктов и 5 порций овощей, что поможет заменить менее полезные продукты и улучшить общее состояние здоровья.

Не употреблять белок

Макароны могут быть вкусным, но они не обеспечат необходимое количество белка для мышц и контроля аппетита. Добавить больше белка в вечерний рацион, поскольку это поможет уменьшить голод и снизить риск переедания позже вечером. Недостаточно белка в пище может привести к тому, что вы будете чувствовать голод и есть больше, что непременно повлияет на вес.

Есть слишком быстро

Быстрое поглощение пищи повышает риск набора веса и проблем с сердцем. Это также может вызвать метаболические расстройства, повышенное давление и высокий уровень сахара. Чтобы улучшить усвоение питательных веществ, ешьте медленно и тщательно пережевывайте пищу. Таким образом это поможет организму лучше переваривать даже полезные продукты.

Заканчивать ужин десертом

Десерты часто содержат много калорий, сахара и насыщенных жиров, что повышает риск ожирения, диабета и сердечных болезней. Если сладкое стало ежедневной привычкой, стоит заменить его более полезными альтернативами, например, фруктами или горьким шоколадом. Это поможет уменьшить риски для здоровья без ощущения ограничений.

Остаетесь после ужина

Длительное сидение в свободное время повышает риск смерти от различных заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые болезни, диабет и болезнь Альцгеймера. Даже без хронических заболеваний малоподвижный образ жизни может серьезно навредить здоровью. Чтобы снизить риски, стоит больше двигаться в течение дня: делать перерывы на активность, гулять или заниматься спортом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что есть на ужин, чтобы ускорить похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.