Секрет здорового ужина: что есть, чтобы улучшить здоровье

После тяжелого дня замороженная пицца или быстрая еда могут быть соблазнительным выбором, однако это не лучший вариант, ведь существует более простой и быстрый способ приготовить здоровый ужин. Для этого наполняйте тарелку нежирным белком, цельнозерновыми продуктами и овощами.

Видео дня

Например, приготовьте курицу, гречку или тушёную брокколи — они являются частью сбалансированного рациона, имеют отличный вкус и способность насыщать на длительное время. В Eat This, Not That поделились советами, которые помогут составить идеальный ужин в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями.

Блюда со сковороды

Для здорового ужина жарьте нежирное мясо (курицы, рыбы или индейки) с овощами, такими как брокколи, цветная капуста или шпинат. Кроме того, подавайте блюдо с гарниром с высоким содержанием клетчатки, например, рисом, киноа или кабачком. Это простой и полезный способ сбалансировать рацион.

Супы

Приготовьте суп, чтобы легко совместить нежирный белок, крахмал с высоким содержанием клетчатки и овощи. Для этого блюда подойдет чечевица, богатая белком, клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают здоровье сердца. Кроме того, ее можно добавлять не только в супы, но и в соусы или салаты, чтобы увеличить содержание белка в блюдах без мяса.

Запеченные блюда

Исправленный вариант: Для разнообразия попробуйте запекать привычные продукты, придерживаясь принципа: белки, овощи и полезные углеводы. Сбалансированная порция должна выглядеть так: половина тарелки — овощи, четверть — белки, четверть — углеводы. Обратите внимание: именно овощи должны быть основой вашего рациона.

Омлет

Хотя яйца привычно употребляют на завтрак, попробуйте сделать исключение для омлета. Это быстрое и вкусное блюдо, которое позволяет добавить больше овощей в рацион. Омлет можно приготовить всего за несколько минут, сделав ужин легким и вполне питательным.

Салаты

Если не хотите использовать плиту или духовку, просто смешайте овощи и другие полезные ингредиенты в питательный салат. Это быстрый и здоровый способ получить вкусную еду без лишних усилий.

Мясо или рыба на гриле с овощами

Гриль — это отличный способ приготовить здоровую пищу, в частности нежирное белковое мясо, такое как курица или лосось, которое богато жирными кислотами омега-3. Жарить на гриле можно также овощи, например, кабачки, перец, лук или брокколи.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как определить оптимальное количество углеводов в рационе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.