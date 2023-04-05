В апреле будет еще три магнитных бури: названы самые опасные дни в месяце

В апреле Землю накроет еще три магнитных бури. Они будут разной интенсивности, однако независимо от этого, могут негативно повлиять на здоровье человека.

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Как сообщает Мeteoagent, уже 10 и 11 апреля прогнозируются средние по интенсивности возмущения геомагнитного поля Земли. Их сила достигнет 4 баллов.

Такой же мощности колебания защитного купола планеты повторятся 16 и 18 числа. А уже 20 апреля ожидается первый магнитный шторм уровня G1 с амплитудой в 5 баллов.

На следующий день, 21 апреля, возмущения на Земле будут чуть менее серьезные – их мощность не превысит 4 баллов.

Начиная с 22 апреля ожидается вполне спокойная обстановка – геомагнитное состояние планеты будет в пределах 2 баллов и так продлится до конца месяца.

Для того, чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, врачи-терапевты рекомендуют метеозависимым людям вести здоровый образ жизни. В первую очередь нужно хорошо высыпаться, правильно питаться, сократить в рационе потребление жиров и алкоголя. Больше времени нужно проводить на открытом воздухе.

Детальнее, что делать, чтобы легче пережить период магнитных бурь, читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее – читайте в нашем материале.

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