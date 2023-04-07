В апреле ожидается еще три магнитных буря: когда ждать нового метеоудара
В апреле Землю ожидают еще 3 магнитные бури, вызванные корональным выбросом массы из Солнца. Специалисты поделились советами, как легче перенести данный период метеозависимым людям.
Об этом сообщает сервис Spaceweather. Согласно прогнозу, ближайшая магнитная буря случится 10-11 апреля и будет низкой силы – всего 4 балла.
Кроме того, с 16 по 18 число также нужно быть готовым к слабой буре в 4 балла.
А вот 20 и 21 апреля Землю накроем сильнейшая магнитная буря – ее мощность достигнет 6 баллов.
Как справиться с магнитной бурей
Во время таких магнитных бурь специалисты рекомендуют снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Также желательно избегать конфликтных ситуаций и следовать нормальному режиму дня:
- соблюдать режим сна;
- снизить употребление кофе, вредной и жирной пищи;
- следить за количеством выпитой воды;
- поддерживать умеренные, но не чрезмерные физические нагрузки.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее – читайте в нашем материале.
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