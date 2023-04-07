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В апреле ожидается еще три магнитных буря: когда ждать нового метеоудара

Анастасия Ковалева
Новости медицины
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В апреле ожидается еще три магнитных буря: когда ждать нового метеоудара

В апреле Землю ожидают еще 3 магнитные бури, вызванные корональным выбросом массы из Солнца. Специалисты поделились советами, как легче перенести данный период метеозависимым людям.

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Об этом сообщает сервис Spaceweather. Согласно прогнозу, ближайшая магнитная буря случится 10-11 апреля и будет низкой силы – всего 4 балла.

Кроме того, с 16 по 18 число также нужно быть готовым к слабой буре в 4 балла.

А вот 20 и 21 апреля Землю накроем сильнейшая магнитная буря – ее мощность достигнет 6 баллов.

Как справиться с магнитной бурей

Во время таких магнитных бурь специалисты рекомендуют снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе. Также желательно избегать конфликтных ситуаций и следовать нормальному режиму дня:

  • соблюдать режим сна;
  • снизить употребление кофе, вредной и жирной пищи;
  • следить за количеством выпитой воды;
  • поддерживать умеренные, но не чрезмерные физические нагрузки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее – читайте в нашем материале.

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