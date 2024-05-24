В чем опасность кофе без кофеина: какие могут возникнуть симптомы

Некоторые люди, желающие уменьшить потребление кофеина, предпочитают кофе без его содержания. Такой напиток содержит много антиоксидантов, витаминов, минералов. Он может уберечь от диабета второго типа, заболеваний печени и сердца.

Об этом сообщили в health. Несмотря на преимущества, кофе без кофеина может иметь определенные побочные эффекты.

Риски потребления кофе без кофеина

В кофе без кофеина все же содержится кофеин. Однако 97% было удалено. Иногда человек может иметь аллергию на кофеин, симптомы которой могут включать:

зуд в горле;

затрудненное дыхание;

отеки.

Советы по употреблению кофе без кофеина

Как и обычный кофе, без кофеина имеет разные степени обжаривания:

легкий – имеет светло-коричневый цвет и мягкий вкус. Такой тип обжаривания содержит больше кофеина;

средний – имеет коричневый цвет и мягкий вкус;

темный – имеет горьковатый вкус. Такая обжарка менее кислая, чем другие.

Пищевая ценность кофе без кофеина

Обычно двухграмовая порция кофе без кофеина содержит 5 калорий, 1 г сахара, 1 г углеводов и 5 мг натрия. В ней отсутствуют жиры, клетчатка и белок.

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