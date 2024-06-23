В чем польза цикория: как он влияет на организм человека
Цикорий – многолетнее растение, выращиваемое во всем мире. Этот ингредиент может быть универсальным в кулинарии и фитотерапии. В частности. у него есть ряд преимуществ для здоровья человека.
Об этом сообщили в health. Согласно исследованию, цикорий является хорошим источником антиоксидантов и пребиотиков, поэтому могу поддерживать здоровое пищеварение, контролировать уровень глюкозы в крови и иммунную функцию.
Польза цикория для человека:
Поддержка здорового микробиома кишечника
Цикорий содержит инулин, пребиотическое волокно, играющее важную роль в поддержании здорового микробиома кишечника. Инулин действует как источник пищи для полезных бактерий в кишечнике. В результате это приводит к уменьшению воспаления, усиленному всасыванию минералов и улучшенной защите от вредных бактерий.
Контроль уровня сахара в крови
Инулин также может помочь контролировать уровень сахара в крови благодаря его роли в переваривании углеводов. В частности, он замедляет всасывание глюкозы в кишечнике, помогая предотвратить прыжки сахара в крови после еды. Кроме того, пониженную реакцию на глюкозу имеет и другое волокно в цикории. Речь идет об олигофруктозе.
Помощь в похудении
Цикорий может помочь регулировать аппетит благодаря высокому содержанию клетчатки.
Содержимое антиоксидантов
Цикорий обладает антиоксидантными свойствами благодаря биологически активным соединениям, а фенольные кислоты и флавоноиды. Антиоксиданты могут защитить от разных заболеваний, уменьшить воспаление.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о мифах о еде, которая мешает худеть.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.