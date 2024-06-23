В чем польза цикория: как он влияет на организм человека

Цикорий – многолетнее растение, выращиваемое во всем мире. Этот ингредиент может быть универсальным в кулинарии и фитотерапии. В частности. у него есть ряд преимуществ для здоровья человека.

Об этом сообщили в health. Согласно исследованию, цикорий является хорошим источником антиоксидантов и пребиотиков, поэтому могу поддерживать здоровое пищеварение, контролировать уровень глюкозы в крови и иммунную функцию.

Польза цикория для человека:

Поддержка здорового микробиома кишечника

Цикорий содержит инулин, пребиотическое волокно, играющее важную роль в поддержании здорового микробиома кишечника. Инулин действует как источник пищи для полезных бактерий в кишечнике. В результате это приводит к уменьшению воспаления, усиленному всасыванию минералов и улучшенной защите от вредных бактерий.

Контроль уровня сахара в крови

Инулин также может помочь контролировать уровень сахара в крови благодаря его роли в переваривании углеводов. В частности, он замедляет всасывание глюкозы в кишечнике, помогая предотвратить прыжки сахара в крови после еды. Кроме того, пониженную реакцию на глюкозу имеет и другое волокно в цикории. Речь идет об олигофруктозе.

Помощь в похудении

Цикорий может помочь регулировать аппетит благодаря высокому содержанию клетчатки.

Содержимое антиоксидантов

Цикорий обладает антиоксидантными свойствами благодаря биологически активным соединениям, а фенольные кислоты и флавоноиды. Антиоксиданты могут защитить от разных заболеваний, уменьшить воспаление.

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