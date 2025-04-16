В Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок: чем опасна болезнь

В Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок. Кроме этого заболевания в городе известно об одном случае коклюша и 6 подозрений на корь.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, чтобы избежать тяжелых последствий, нужно своевременно вакцинироваться.

"В Днепре – трагический случай: от столбняка умер 14-летний ребенок. Также в городе зафиксирован случай коклюша и 6 подозрений на корь. Всего за неделю в области выявлено более 8,2 тысячи больных ОРВИ. Это на 9,8% меньше, чем на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Лукашук подчеркнул, что эпидемический порог не превышен и призвал людей заботиться о собственном здоровье.

Что такое столбняк и чем он опасен

Столбняк – это острое инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, живущих в почве и кишечном тракте животных. Столбняк может возникнуть после любых травм, при которых повреждаются кожа и слизистые, поскольку в рану могут попасть споры возбудителя.

Инфицирование столбняком возможно в следующих случаях:

– при попадании грязи или пыли в порез или открытую рану;

– в результате укусов животных;

– из-за ранения острыми предметами или обломками дерева.

Даже обработка раны антисептиками не гарантирует уничтожение бактерий, поэтому эффективная защита это вакцинация.

Признаки столбняка могут включать:

– самопроизвольные мышечные спазмы лица;

– сжатие челюстей;

– широко открытые глаза;

– спазмы в области живота;

– напряжение мышц спины и всего тела;

– трудности с проглатыванием, спазмы голосовых связок (ларингоспазм), нарушения дыхания;

– головная боль;

– повышенная температура и чрезмерное потоотделение;

– нестабильное артериальное давление и учащенное сердцебиение.

Симптомы обычно проявляются от 3 до 21 дня после заражения.

В результате осложнения столбняка возможна легочная эмболия (тромб попадает в сосуды легких), пневмония, тяжелые инфекции дыхательной системы. Без лечения столбняк почти всегда смертелен. Даже с медицинской помощью смертность составляет 10–70% в зависимости от возраста, состояния здоровья и своевременности вмешательства.

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