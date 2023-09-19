В этом сезоне будут циркулировать четыре штамма гриппа: медики рассказали, к чему готовиться

Этой осенью и зимой в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Таков прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в Telegram. Так, в этом сезоне в Украине ожидаются такие штаммы вирусов гриппа:

– вирус гриппа A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09;

– вирус гриппа A/Darwin/9/2021 (H3N2);

– вирус гриппа B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

– вирус гриппа B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

"Именно эти штаммы войдут в состав четырехвалентных вакцин против гриппа, которые будут использовать в этом эпидсезоне. Ожидаем вакцину в аптеках", – говорится в сообщении.

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В первую очередь врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа людям, которые относятся к группам риска. Это в частности лица старше 60 лет, дети от шести месяцев, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и представители профессиональной группы риска (врачи, учителя, военные, продавцы и т.д.).

Им рекомендовано получить прививки против гриппа во избежание тяжелых осложнений от заболевания, которые могут даже приводить к смерти, отмечает национальный портал по иммунизации.

"Рекомендована вакцинация от гриппа на протяжении всего сезона гриппа (с октября по май). Вакцинация от гриппа рекомендована ежегодно лицам в возрасте от 6 месяцев. Лицам, переболевшим гриппом в текущем или в прошлых эпидсезонах, рекомендовано пройти прививку актуальной для текущего сезона вакциной", – напомнили украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что этим летом в мире отменили чрезвычайное положение из-за COVID-19, Украине грозит новая инфекционная опасность. По прогнозам Минздрава, в 2023 году крайне высока вероятность заболевания корью.

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