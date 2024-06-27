В каких продуктах содержится цинк: чем он важен
Цинк – важный минерал, он участвует в разных функциях организма. Речь идет от поддержки иммунной системы до заживления ран и синтеза ДНК.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что дефицит цинка встречается редко, однако важно поддерживать его адекватное потребление.
По словам врача, цинк важен для:
Поддержка иммунной системы:
Он известен своими иммунно-усиливающими свойствами, помогает организму бороться с инфекциями и болезнями.
Заживление ран:
Цинк играет немаловажную роль в восстановлении тканей и процессах заживления ран.
Антиоксидантная защита:
Цинк помогает оградить клетки от окислительного стресса и повреждения.
Продукты, содержащие цинк
- Моллюски. В частности, устрицы обеспечивают более 500% рекомендуемого суточного потребления цинка.
- Мясо и птицы. Речь идет о говядине, баранине, свинине и курице.
- Бобовые. Нут, чечевица и черная фасоль, также богаты белком и клетчаткой.
- Орехи и семена. Выбирайте семена тыквы, семена кунжута и кешью.
- Цельное зерно. Зародыши пшеницы, киноа и овес также имеют и другие необходимые питательные вещества.
- Молочные продукты. Молоко, сыр и йогурт.
- Яйца.
- Темный шоколад.
- Шпинат.
- Грибы.
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