В каких продуктах содержится цинк: чем он важен

Цинк – важный минерал, он участвует в разных функциях организма. Речь идет от поддержки иммунной системы до заживления ран и синтеза ДНК.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что дефицит цинка встречается редко, однако важно поддерживать его адекватное потребление.

По словам врача, цинк важен для:

Поддержка иммунной системы:

Он известен своими иммунно-усиливающими свойствами, помогает организму бороться с инфекциями и болезнями.

Заживление ран:

Цинк играет немаловажную роль в восстановлении тканей и процессах заживления ран.

Антиоксидантная защита:

Цинк помогает оградить клетки от окислительного стресса и повреждения.

Продукты, содержащие цинк

Моллюски. В частности, устрицы обеспечивают более 500% рекомендуемого суточного потребления цинка. Мясо и птицы. Речь идет о говядине, баранине, свинине и курице. Бобовые. Нут, чечевица и черная фасоль, также богаты белком и клетчаткой. Орехи и семена. Выбирайте семена тыквы, семена кунжута и кешью. Цельное зерно. Зародыши пшеницы, киноа и овес также имеют и другие необходимые питательные вещества. Молочные продукты. Молоко, сыр и йогурт. Яйца. Темный шоколад. Шпинат. Грибы.

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