УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В каких продуктах содержится цинк: чем он важен

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
1,8 т.
В каких продуктах содержится цинк: чем он важен

Цинк – важный минерал, он участвует в разных функциях организма. Речь идет от поддержки иммунной системы до заживления ран и синтеза ДНК.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он рассказал, что дефицит цинка встречается редко, однако важно поддерживать его адекватное потребление.

По словам врача, цинк важен для:

Поддержка иммунной системы:

Он известен своими иммунно-усиливающими свойствами, помогает организму бороться с инфекциями и болезнями.

Заживление ран:

Цинк играет немаловажную роль в восстановлении тканей и процессах заживления ран.

Антиоксидантная защита:

Цинк помогает оградить клетки от окислительного стресса и повреждения.

Продукты, содержащие цинк

  1. Моллюски. В частности, устрицы обеспечивают более 500% рекомендуемого суточного потребления цинка.
  2. Мясо и птицы. Речь идет о говядине, баранине, свинине и курице.
  3. Бобовые. Нут, чечевица и черная фасоль, также богаты белком и клетчаткой.
  4. Орехи и семена. Выбирайте семена тыквы, семена кунжута и кешью.
  5. Цельное зерно. Зародыши пшеницы, киноа и овес также имеют и другие необходимые питательные вещества.
  6. Молочные продукты. Молоко, сыр и йогурт.
  7. Яйца.
  8. Темный шоколад.
  9. Шпинат.
  10. Грибы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о супе, который поможет сжечь жир на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская