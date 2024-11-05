В Киеве увеличилось количество госпитализаций с COVID-19, гриппом и ОРВИ: что известно

В Киеве за последнюю неделю было зарегистрировано 9433 новых случая заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе и COVID-19. В столице наблюдается снижение заболеваемости на 25,9% как среди взрослых, так и среди детей, однако возросло количество госпитализаций.

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Об этом информируют в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", сообщили в Киевской городской государственной администрации. За неделю случаев заболевания у детей выявлено 5855 против 8026 за предыдущую неделю (снижение на 27%). Заболеваемость среди взрослых снизилась с 4699 до 3578.

При этом по сравнению с предыдущей неделей увеличилось количество госпитализированных среди больных гриппом и ОРВИ. В медучреждения столицы за последнюю неделю госпитализировали 157 человек, в том числе 122 ребенка.

"Также COVID-19 заболели 90 человек, в том числе 4 детей до 17 лет. Госпитализировали 15 человек, из которых 3 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 1 взрослый пациент. В течение отчетной недели летальных исходов от осложнений COVID-19 и гриппа не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент уровень заболеваемости в Киеве ниже эпидемического порога в 2,5 раза.

Информируя об актуальной ситуации с заболеваемостью, украинцам также напомнили, что наиболее надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне распространения нового штамма коронавируса в Украине начали появляться сообщения, что люди, которые почти не имели никаких симптомов, уже в больнице узнают, что больны якобы пневмонией. На самом деле речь идет о несколько ином процессе – пульмоните, который проявляется не у всех больных.

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