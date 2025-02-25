В Конго из-за неизвестной болезни умерло более 50 человек: между появлением симптомов и смертью было несколько часов

В Республике Конго, стране на западе центральной Африки, от неизвестной болезни умерло более 50 человек. В большинстве случаев интервал между появлением симптомов и смертью составил 48 часов.

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Об этом сообщает AP, ссылаясь на данные врачей и Всемирную организацию здравоохранения. В частности, последняя вспышка болезни на территории началась 21 января, тогда было зафиксировано 419 случаев, среди которых 53 – летальные.

По данным африканского отделения ВОЗ, первая вспышка в городе Болоко возникла после того, как трое детей съели летучую мышь. Они скончались в течение 48 часов от симптомов геморрагической лихорадки.

Как пишет издание, существует беспокойство, что заболевания передаются от животных людям в местах, где диких животных употребляют в пищу. По информации ВОЗ 2022 года, количество таких вспышек в Африке за последнее десятилетие возросло более чем на 60%.

После того как 9 февраля в городе Бомате началась вторая вспышка этой болезни, образцы 13 случаев были отправлены для тестирования в Национальный институт биомедицинских исследований в столице Конго, Киншаси.

Позже стало известно, что все образцы были отрицательными на лихорадку Эбола и другими распространенными заболеваниями, такими как Марбург, у некоторых обнаружена малярия.

Напомним, 12 февраля стало известно, что в Украине фиксируется превышение эпидемического порога по отношению к ОРВИ в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой. Рост заболеваемости ОРВИ вызван распространением вирусов гриппа в 22 украинских регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, стресс оказывает влияние на иммунную систему человека, чем дольше мы тревожимся, тем больше угроза нашему здоровью. Сейчас украинцы находятся в состоянии хронического стресса и тревоги, это истощает и разрушает психическое и физическое здоровье.

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