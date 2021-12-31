В Минздраве разоблачили популярные мифы об избавлении от похмелья: действует только один метод

В Министерстве здравоохранения в период новогодних праздников призвали украинцев не злоупотреблять алкоголем, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также развенчали популярные мифы о том, как уберечься от похмелья. В ведомстве заявили: от этого недуга спасает только время.

Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook 31 декабря. В ведомстве отметили, что безопасной дозы алкоголя нет. Спиртные напитки могут изменять мысли, влиять на поведение, привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома.

В Минздраве также рассказали, как уменьшить количество алкоголя в период праздников:

избегать "триггеров". Если люди побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать.

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Злоупотребление алкоголем часто является ошибочной попыткой справиться со стрессом. Найдите более здоровые способы.

Замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами.

В случае алкогольной интоксикации не следует:

пить еще алкоголь;

есть жирную пищу;

употреблять кофе;

пропускать приемы пищи;

отсыпаться весь следующий день;

пить спортивные напитки с электролитами или даже ставить капельницы, чтобы восстановить электролитный баланс.

Чтобы прошли последствия употребления алкоголя, нужно дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и пока восстановятся уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговая активность, заявили в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, тмин является 100%-ным идеальным способом избавиться от симптомов похмелья. Для улучшения самочувствия нужно съесть ложку этих семян.