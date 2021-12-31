В Минздраве разоблачили популярные мифы об избавлении от похмелья: действует только один метод
В Министерстве здравоохранения в период новогодних праздников призвали украинцев не злоупотреблять алкоголем, не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также развенчали популярные мифы о том, как уберечься от похмелья. В ведомстве заявили: от этого недуга спасает только время.
Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook 31 декабря. В ведомстве отметили, что безопасной дозы алкоголя нет. Спиртные напитки могут изменять мысли, влиять на поведение, привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома.
В Минздраве также рассказали, как уменьшить количество алкоголя в период праздников:
избегать "триггеров". Если люди побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать.
Злоупотребление алкоголем часто является ошибочной попыткой справиться со стрессом. Найдите более здоровые способы.
Замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами.
В случае алкогольной интоксикации не следует:
пить еще алкоголь;
есть жирную пищу;
употреблять кофе;
пропускать приемы пищи;
отсыпаться весь следующий день;
пить спортивные напитки с электролитами или даже ставить капельницы, чтобы восстановить электролитный баланс.
Чтобы прошли последствия употребления алкоголя, нужно дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и пока восстановятся уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговая активность, заявили в Минздраве.
Как сообщал OBOZREVATEL, тмин является 100%-ным идеальным способом избавиться от симптомов похмелья. Для улучшения самочувствия нужно съесть ложку этих семян.
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