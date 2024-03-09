В Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины: есть летальный случай от осложнений

В Одесской области наблюдается увеличение случаев заболевания скарлатиной, которое связано с очередным циклическим подъемом. Так, в 2024 году всего в Украине было зарегистрировано уже 61 случай заражения скарлатиной среди детей, включая один летальный случай от осложнений.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний. Последний циклический подъем был зафиксирован в 2014 году, когда заболело 355 человек.

Скарлатина – это острое инфекционное заболевание, передающееся от человека к человеку, вызванное группой бактерий, известных как стрептококки. Оно проявляется интоксикацией, гнойным воспалением миндалин в горле и характерной сыпью на коже.

В 2023 году было зафиксировано 182 случая скарлатины, что в 2,6 раза превышает количество случаев в 2022 году. Основную часть заболеваний составляли дети до 17 лет (97%), а наиболее уязвимой в этой группе оставалась возрастная категория 5-9 лет (56%). Случаи скарлатины были зафиксированы практически на всех административных территориях.

В этом году был зафиксирован 61 случай скарлатины среди детей, из которых один привел к смерти в результате осложнений.

Специфическое лечение скарлатины отсутствует. Диагноз устанавливается на основе эпидемиологических данных, характерных симптомов и результатов лабораторных тестов.

Профилактика заболевания предполагает раннее выявление и изоляцию источника инфекции. Больным скарлатиной рекомендуется находиться в изоляции в течение 24 часов после приема первой дозы антибиотика. В случаях, когда антибиотик не предназначен, изоляция должна продолжаться в течение 21 дня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Прикарпатье зафиксировали вспышку скарлатины среди детей. В частности, в городе Калуш Ивано-Франковской области было официально зарегистрировано 18 случаев заболевания. Один ребенок, ученик лицея №2, был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

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