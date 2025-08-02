В одном из городов Украины стали чаще выявлять ВИЧ из-за обязательного тестирования во время мобилизации: что известно

В Черкассах фиксируется увеличение заболеваемости ВИЧ среди мужчин в возрасте 35-40 лет. Однако эта статистика связана с выросшим процентом тестирования этой категории жителей, ведь тест на вирус иммунодефицита человека с стал обязательным при мобилизации.

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О ситуации в эфире местного телеканала ВИККА рассказала Ирина Когут, менеджерка БО "100% жизни Черкассы". Как пояснила она, для многих мужчин медкомиссия становится первым в жизни случаем, когда они сдают тест на ВИЧ. Часто именно тогда впервые выясняется, что человек живет с болезнью, о которой даже не подозревал.

Поэтому проблема не в росте количества заражений, а в том, что взрослые мужчины годами не проверяют свой статус. Женщины проходят тестирование во время беременности или плановых медосмотров, тогда как мужчины не проверяются даже после рискованных ситуаций.

Когут добавила, что украинцы могут бесплатно пройти тест на ВИЧ:

– в медицинских учреждениях;

– в благотворительной организации "100% жизни. Черкассы";

– самостоятельно дома, заказав быстрый тест (конфиденциально и просто).

Найти удобный для вас пункт тестирования можно в чат-боте ТЕСТпоруч.

Что предшествовало

По оценкам экспертов, до начала полномасштабного вторжения в Украине проживало 244 877 человек с ВИЧ, из которых примерно 200 000 находились на подконтрольных территориях.

По состоянию на 1 октября 2024 года на учете в медицинских учреждениях, осуществляющих надзор за людьми, живущими с ВИЧ, находились 147 599 человек. Из них 118 529 получали АРВ-терапию, необходимую для продолжения нормальной жизни.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Украине был испытан первый инъекционный препарат длительного действия каботегравир CAB-LA, который рекомендуется ВОЗ для доконтактной профилактики ВИЧ.

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