В одном из регионов Украины ликвидировали пять вспышек кори: более 80% случаев болели дети

В Ивано-Франковской области с начала 2026 года зарегистрирован 121 случай заболевания корью. Всего зафиксировано шесть вспышек болезни, из которых пять уже ликвидированы.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслан Савчук. Он рассказал, что подавляющее большинство больных корью – 84,3% – это дети.

Почти все пациенты (97,5%) получили необходимую стационарную помощь в учреждениях здравоохранения области.

Наибольшее количество случаев кори зафиксировано в Надворнянском и Ивано-Франковском районах. Сейчас локализовано последнюю активную вспышку в Делятинской громаде, где специалисты Центра проводят усиленный мониторинг и необходимые противоэпидемические мероприятия.

"Благодаря слаженной работе эпидемиологов и медиков, распространение инфекции остановлено", – написал Савчук.

Главный санитарный врач Ивано-Франковщины заверил, что ситуация с корью в регионе под контролем.

Он призвал родителей проверить вакцинальный статус своих детей, напомнив, что вакцинация – это единственный надежный щит от кори.

Напомним: Министерство здравоохранения Украины разъяснило правила проведения экстренной вакцинации против кори. Прививку необходимо сделать в течение первых 72 часов после контакта с больным, ведь именно тогда она может остановить развитие заболевания или уменьшить его тяжесть.

Экстренная вакцинация назначается как детям, так и взрослым, если они не имеют полного курса прививок и контактировали с инфицированным.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года в Украине действует обновленный Календарь профилактических прививок. Он охватывает вакцинацию от 11 болезней, в том числе туберкулеза, кори, дифтерии, столбняка и других.

