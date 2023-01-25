В последние дни января Землю накроет мощная магнитная буря: советы врачей, как уберечь здоровье

В четверг, 26 января, Землю накроет очередная магнитная буря, на этот раз – высокой интенсивности. Вспышки на Солнце приведут к значительному возмущению магнитного поля нашей планеты.

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Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent. Отмечается, что эта буря станет последней в текущем месяце.

Напомним, что магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Как известно, сильнее всего бури влияют на метеочувствительных жителей планеты, тех, у кого есть хронические заболевания, а также на пожилых людей и беременных.

Они могут ощущать головную боль, пониженное или повышенное давление, головокружение, тошноту, боль в сердце и глазах, слабость и бессонницу. Также в этот период могут обостриться хронические заболевания.

Что советуют врачи метеозависимым людям

Прежде всего, важно соблюдать режим сна – стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это следует делать не только в период перед магнитными бурями, а всегда.

Нужно также следить за питанием и водным балансом: употреблять как можно больше сезонных фруктов и овощей и пить больше воды. В то же время, употребление спиртного и напитков с кофеином медики советуют свести к минимуму.

На помощь организму придет активный отдых и легкие физические нагрузки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года ожидаются две сильные магнитные бури, а также еще одна, но меньшей силы. Метеозависимым людям следует быть подготовлены и помнить о влиянии солнечной активности на самочувствие.

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