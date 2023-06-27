В Украине 1 июля завершается карантин из-за пандемии коронавируса: решение правительства

В Украине с 1 июля завершается действие режима чрезвычайной ситуации, о котором большинство украинцев забыли, живя в режиме военного положения. Заканчивается карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства во вторник, 27 июня.

"С 1 июля завершаем действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Все наши решения все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей", - сказал Шмигаль.

По его словам, за период пандемии власти отработали механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны.

"Теперь отвечаем на новые вызовы, вооруженные новыми методами и подходами. Спасибо медикам, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия", - отметил глава правительства.

Шмигаль подчеркнул, что сейчас врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужбы США не обнаружили прямых доказательств того, что пандемия COVID-19 возникла в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии. При этом разведка США все еще не может исключить, что вирус пришел из лаборатории.

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