В Украине с начала года зафиксировали 12 случаев ботулизма: в Минздраве дали советы, как уберечься

С начала 2026 года в Украине зафиксировали 12 случаев ботулизма. За первые четыре месяца заболели взрослые в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Там напомнили, что ботулизм – это тяжелое пищевое отравление (токсикоинфекция), которое возникает из-за употребления продуктов, содержащих ботулотоксин. Этот токсин поражает нервную систему и может привести к параличу дыхательных мышц.

Как уберечься от ботулизма

Чаще всего причиной ботулизма становятся домашние мясные, рыбные и грибные консервы; вяленая, копченая или соленая рыба; колбасы и другие мясные изделия, которые были изготовлены или хранились с нарушением технологии.

Важно понимать, что ботулотоксин невозможно определить по вкусу, запаху или внешнему виду продукта. Даже качественные на вид консервы могут быть опасными.

Что советуют в Минздраве:

– не употребляйте консервы домашнего производства, если не уверены в соблюдении технологии приготовления;

– избегайте вяленой, копченой и соленой рыбы неизвестного происхождения;

– не покупайте продукты в местах стихийной торговли;

– не употребляйте продукты, если есть сомнения относительно условий их хранения или транспортировки.

Первые симптомы – что делать

Первые симптомы ботулизма могут появиться через 12–24 часа после употребления зараженного продукта, но иногда время может варьироваться от нескольких часов до нескольких суток.

На какие признаки стоит обратить внимание:

– ухудшение зрения, двоение или "туман" перед глазами;

– сухость во рту;

– затрудненное глотание и речь;

– мышечная слабость, головокружение;

– тошнота, рвота или нарушение работы кишечника;

– ощущение нехватки воздуха.

При малейшем подозрении на ботулизм нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше начато лечение и введен ботулинический антитоксин, тем выше шансы на выздоровление.

"Берегите себя и внимательно относитесь к безопасности пищевых продуктов", – призвали в Минздраве.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае стало известно, что в Черниговской области женщина попала в больницу в тяжелом состоянии после отравления рыбой. У пациентки подтвердили ботулизм, за ее жизнь борются медики.

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