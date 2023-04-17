В Украине впервые имплантировали протез в кость пациента: врачи обещают, что военный сможет ходить уже через полгода. Фото

В Украине впервые осуществили остеоинтеграционное протезирование – имплантировали протез в кость пациента. Им стал 56-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов, который потерял на войне с РФ обе ноги.

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Об этом сообщают Министерство здравоохранения Украины и Первое медицинское объединение Львова. Операцию провели в Национальном реабилитационном центре "Незламні" впервые в истории украинской медицины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Такая технология имеет определенные преимущества, в частности, такие как чувствительность и функциональность. Она особенно актуальна для людей, потерявших обе конечности, ведь использовать классические протезы им сложно и часто больно", – сказано в сообщении.

Остеоинтеграционное протезирование позволяет делать первые шаги на протезах уже на второй день после операции, а полноценно ходить – уже через шесть месяцев после вмешательства.

Именно это врачи обещают военнослужащему. Игорь Крупнов потерял конечности осенью прошлого года – автомобиль, в котором он с побратимами ехал на задание, наехал на мины. После тяжелого ранения мужчина пришел в себя только через несколько дней. Он был очень рад, что врачам удалось сохранить ему жизнь.

Когда же Игорь узнал про новую технологию протезирования прямо в кость, то захотел быть первым в Украине пациентом, кому проведут такую операцию. Для мужчины важно не просто снова иметь возможность ходить, но и бегать на большие дистанции.

"В 2016 мужчина преодолел марафон. До тяжелого ранения мечтал на свое 60-летие пробежать полумарафон. Война подкорректировала эти планы. Теперь Игорь ставит цель на протезах преодолеть дистанцию в 10 км", – рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Овладеть этим направлением протезирования украинским врачам помогает австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис – один из ведущих специалистов в мире. На родине он сделал уже почти тысячу операций, а по всему миру провел еще 500 вмешательств.

Сейчас Игорь Крупнов уже хорошо чувствует себя и впервые после ранения сделал первые шаги. Команда врачей, проводившая протезирование, довольна результатом операции.

"Всего во время этого визита австралийского врача остеоинтегрирующие операции сделали трем украинцам", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, важно, чтобы украинцы и украинки знали, как нужно общаться с людьми, пережившими травмы и перенесшими протезирование. Ветераны и пациенты центра "Незламні" рассказали, как не надо вести себя, когда встречаешь человека с травмами лица или с протезом.

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