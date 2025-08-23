В Украине зафиксировали более 200 редких заболеваний: Ляшко рассказал о процедуре лечения

По состоянию на август 2025 года в Украине было зафиксировано более 200 орфанных (редких) болезней. В частности, ахондроплазия – генетическое заболевание, характеризующееся нарушениями роста костей и хрящей – диагностирована у 134 детей.

Соответствующую статистику озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 22 августа он выступил в Верховной Раде и ответил на вопросы нардепов.

"Когда мы говорим об орфанных заболеваниях, мы должны понимать, что речь идет о достаточно дорогостоящих инновационных лекарствах. Например, стоимость лечения ахондроплазии для 134 деток, которые сегодня стоят у нас на учете, составляет 1,7 млрд грн. У нас орфанных заболеваний более 200, и мы понимаем, о каких суммах идет речь, когда говорим о покрытии лечением всех орфанных заболеваний", – сообщил глава Минздрава.

Неонатальный скрининг, то есть обследование новорожденных, в нашей стране проводится на 22 редких заболевания. Каждый ребенок сдает сухую каплю крови, которую исследуют в лаборатории. "В дальнейшем мы, в случае выявления этих заболеваний, обеспечиваем лечение", – сказал министр.

При подготовке бюджета на следующий год Минздрав закладывает средства на лечение таких болезней, добавил Ляшко.

Что такое орфанные болезни

Орфанные болезни – это врожденные или приобретенные заболевания, которые встречаются крайне редко, реже чем один случай на 2000 населения страны. Среди этих заболеваний 80% обусловлены генетикой.

Они не только имеют тяжелое и хроническое течение, но и сопровождаются снижением качества и сокращением продолжительности жизни пациентов. Такие люди обычно нуждаются в дорогостоящем, непрерывном и пожизненном лечении.

Большинство орфанных заболеваний диагностируют в раннем возрасте. Они, как отмечали в Минздраве, в 35% случаев становятся причиной смерти детей до года, в 10% – детей в возрасте до 5, в 12% – в возрасте от 5 до 15 лет.

