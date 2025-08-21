Украина получит COVID-вакцину для детей с шести месяцев: в Минздраве назвали сроки

Украина получит 5000 доз вакцины от коронавируса, предназначенной для детей в возрасте от шести месяцев. Препарат должен поступить уже осенью.

В этом Украине должен помочь Альянс вакцин (GAVI). Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин во время брифинга в Медиацентре Украина, передает "Укринформ".

"Осенью мы получим еще поставку вакцины для вакцинации детей от шести месяцев. Ожидаем, что она прибудет за счет поддержки GAVI, и около 5000 доз вакцины будет доставлено и развезено", – сказал он.

Сейчас в Украине доступна вакцина от коронавируса для применения среди детей от 12 лет. Ее есть около 300 тысяч доз, поэтому можно обратиться и получить такую прививку.

Также ожидается поставка не менее 20 тысяч доз вакцины от гриппа, которая обычно приходит в середине или в конце сентября за счет международных партнеров. Преимущественно она направляется на уровень областей для вакцинации беременных и медицинских работников, отметил Кузин.

Какая сейчас ситуация с короновирусом в Украине

В Украине фиксируют распространение нового штамма COVID-19 Stratus. Проявления подвидов Омикрона, в том числе Stratus, похожи на респираторные инфекции. При этом Stratus имеет особенность – высокую заразность. Еще одним из его характерных признаков является охриплость голоса.

Лечение нового штамма является симптоматическим, специфических средств нет. Для групп риска предусмотрено противовирусные препараты: молнупиравир, паксловид для взрослых; ремдесивир для детей (используется только в тяжелых случаях в стационаре для профилактики тяжелых форм).

На Львовщине, к сожалению, произошел первый за последние годы летальный случай заболевания коронавирусом. Умер мужчина в возрасте около 60 лет. Возможно, причиной смерти пациента стал новый штамм COVID-19 Stratus, но это должны выяснить в столице.

Об этом сообщила руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко. Она уточнила, что умерший "имел целый ряд, целый букет заболеваний".

В Киеве специалисты зафиксировали увеличение количества госпитализированных граждан, которые больны новым штаммом COVID-19. Среди них есть и люди в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине заговорили об активном распространении нового штамма коронавируса Stratus, который более заразен и способен частично обходить иммунитет даже у тех, кто переболел и вакцинирован. Превентивным методом в борьбе с ним могут быть соблюдение правил респираторной гигиены и вакцинация.

Об этом сказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. Он отметил, что маски не защищают от вируса, зато защиту обеспечивает вакцинация.

