"В период пандемии это было ошибкой": доктор Крамарев рассказал, что не так с ношением масок

В Украине заговорили об активном распространении нового штамма коронавируса Stratus, который более заразен и способен частично обходить иммунитет даже у тех, кто переболел и вакцинирован. Превентивным методом в борьбе с ним могут быть соблюдение правил респираторной гигиены и вакцинация.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. Он отметил, что маски не защищают от вируса, зато защиту обеспечивает вакцинация.

Замечания профессора относительно масок

"В период пандемии было ошибкой надевать на всех маски. Маска не защищает от заражения тем или иным вирусом, потому что в ней очень большие поры, и вирус все равно проходит с потоками воздуха", – объяснил Крамарев.

Однако добавил: больной человек обязательно должен носить маску, ведь в таком случае он меньше распространяет вирус.

"То есть фактически маску надо надевать на больного, чтобы он не был источником инфекции, а не на здорового, потому что все равно защиты от маски мало", – отметил профессор.

Специалисты говорят, что чем новее подвид вируса COVID-19, тем легче он избегает антител, созданных у тех, кто переболел, или у тех, кто вакцинировался. Однако вакцинация защищает, в отличие от маски.

"Дело в том, что вакцина работает, ведь эти антитела в каком-то количестве остаются. Вакцинированный человек может легче перенести заболевание, поскольку остаток этих антител как-то реагирует на вирус. Вирус все равно умудряется уходить, поэтому заболевание и возникает, но течение его может быть легче, чем у невакцинированных", – резюмировал доктор Крамарев.

Что предшествовало

В Киеве специалисты зафиксировали увеличение количества госпитализированных граждан, которые больны новым штаммом COVID-19 – Stratus. Среди них есть и люди в тяжелом состоянии. В целом случаи нового штамма коронавируса зафиксировали уже в семи областях Украины.

Директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург объяснила, что в стационарном лечении нуждаются только те пациенты, которые наблюдаются врачебным наблюдением в течение суток. И, соответственно, они кислородозависимы.

По ее словам, перед сентябрем происходит сезонный всплеск заболевания. Кроме того, украинцы не придерживаются элементарных средств безопасности. Гинзбург посоветовала каждому самостоятельно позаботиться о своей защите, а также пользоваться масками в местах большого скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые пришли к выводу, что пандемия COVID-19 состарила людей. По их словам, она оставила след не только в экономике, медицине и общественной жизни, но и в структуре мозга человека: и даже те, кто не переболел коронавирусом, претерпели изменения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!