Случаи нового штамма коронавируса Stratus зафиксировали уже в семи областях Украины – ЦОЗ

В Украине случаи нового варианта коронавируса Stratus (XFG) подтверждены уже в семи областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской и Черниговской. Также есть пациенты с этим штаммом и в Киеве.

По состоянию на 16 июля в Украине было подтверждено 38 случаев Stratus. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 является полностью контролируемой и такой, что не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему.

Вместе с тем, как и в прошлом году, в Украине отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19 в летний период. Так, по данным системы рутинного эпиднадзора, на прошлой неделе было зафиксировано 684 случая COVID-19 против 494 случаев за неделю, которая ей предшествовала.

Что известно о штамме Stratus

Ранее мы писали о том, что исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

Он имеет особые мутации, которые могут помочь вирусу избегать защитной реакции организма. Речь идет об изменениях в шиповидном белке, благодаря которым вирус может частично обходить антитела, сформировавшиеся после перенесенной инфекции или вакцинации.

На сегодня Stratus является одним из двух доминирующих в мире, наряду с NB.1.8.1 (Nimbus), который на территории Украины пока не обнаружен.

По имеющимся данным, штамм Stratus демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев клиническая картина ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости.

Как защититься от COVID-19

Самой эффективной защитой от COVID-19 остается вакцинация, отметили в ЦОЗ. Большинству людей достаточно сделать всего одну прививку в год по упрощенной схеме вакцинации.

Большее количество доз – ревакцинация через 6-12 месяцев – предусмотрена для людей с риском тяжелого течения COVID-19, а именно:

– взрослых и детей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями;

– беременных;

– людей старше 60 лет;

– представителей профессиональной группы риска (учителя, военные, врачи и т.д.).

"Вакцинация против COVID-19 является бесплатной, а вакцины имеются в достаточном количестве в Украине. Чтобы сделать прививку против COVID-19, обратитесь к семейному врачу", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты зафиксировали рост количества госпитализаций больных COVID-19. Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то на данный момент – 68.

