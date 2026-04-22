В Украине зафиксирован первый случай субварианта COVID-19 'Цикада': какие симптомы

В Украине впервые зафиксировали новый субвариант коронавируса "Цикада", который относится к линии Омикрон. Его обнаружили во время лабораторного исследования, позволяющего определить мутации вируса.

Специалисты отмечают, что сейчас этот вариант не представляет повышенной эпидемической угрозы. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, оценки Всемирной организации здравоохранения.

По данным специалистов, субвариант "Цикада" впервые зафиксировали в мире в конце 2024 года. По состоянию на сейчас его распространение подтверждено в 23 странах.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что этот вариант не демонстрирует признаков повышенного эпидемического риска или способности вызвать новую масштабную волну заболеваемости.

В Украине случай заражения подтвердили специалисты Центра общественного здоровья во время секвенирования. Это специальное лабораторное исследование, которое позволяет генетически расшифровать вирус и определить изменения в его геноме.

Выявление нового субварианта свидетельствует о том, что национальная система общественного здоровья способна своевременно отслеживать появление новых мутаций.

Медики отмечают, что симптомы "Цикады" не отличаются от других вариантов COVID-19. Среди них — насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса. В отдельных случаях могут наблюдаться раздражение глаз или высыпания.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация остается самым эффективным способом защиты от тяжелого течения болезни и возможных осложнений. В случае появления симптомов гражданам рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу для получения квалифицированной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями стартовал в Украине в октябре прошлого года. Продлится он до 17 мая 2026 года, информировали в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

