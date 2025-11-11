В Украину вернулась болезнь времен Первой мировой войны: чем она опасна

В Украине медики сообщают о случаях газовой гангрены – опасной бактериальной инфекции, которую когда-то связывали с окопами Первой мировой войны. Болезнь, считавшаяся почти уничтоженной в Европе, возвращается из-за современных условий фронтовых боев.

Об этом заявил британский медик Алекс, который работает волонтером на Запорожском направлении, в комментарии изданию The Telegraph. По его словам, ранения во время боев и сложности с эвакуацией приводят к быстрому распространению инфекций, которые ранее были известны только из учебников истории медицины.

Алекс отметил, что "украинские врачи сталкиваются с осложнениями, которых не видел ни один живой врач в военное время". По его словам, подобное количество тяжелых заражений не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

Возвращение старых патологий

Газовая гангрена – это острая инфекция мышц, которую вызывают бактерии рода Clostridium. Они размножаются в тканях, лишенных кислорода, выделяя токсины и газ, что вызывает резкую боль, отеки и характерное "потрескивание" под кожей.

Такие случаи часто возникают после глубоких ранений или взрывных травм, когда раненых не удается быстро доставить в госпиталь. "У нас есть люди, которые по несколько недель находятся на подземных пунктах стабилизации, и мы только поддерживаем их живыми", – рассказал Алекс.

На Западе эта инфекция считалась практически ликвидированной благодаря своевременным операциям, антибиотикам и надлежащей хирургической обработке ран. Однако в условиях боевых действий в Украине даже базовое лечение иногда недоступно.

Сложное лечение

Врач из Лондона, микробиолог Линдси Эдвардс, объяснила, что газовая гангрена является одной из самых опасных инфекций, и без лечения смертность достигает почти 100%. "Основой терапии является немедленное удаление пораженных тканей и большие дозы антибиотиков, но в полевых условиях сделать это практически невозможно", – сказала она.

Обычно в клиниках проводят лабораторные анализы, чтобы определить, какие антибиотики эффективны. Однако на передовой такие исследования невозможны – это создает дополнительные риски для раненых.

Проблему усугубляет рост антибиотикорезистентности. По словам специалистов, из-за широкого и нерегулируемого использования лекарств в условиях войны бактерии становятся все более устойчивыми, а лечение усложняется.

Исторические корни болезни

Газовая гангрена стала известной именно во время Первой мировой войны, когда солдаты воевали во влажных окопах и на полях, насыщенных навозом – идеальной среде для бактерий Clostridium. Глубокие раны от пуль и осколков способствовали быстрому распространению инфекции, а отсутствие антибиотиков делало лечение почти невозможным.

"Тогда это была настоящая катастрофа – любое ранение могло закончиться смертью от инфекции", – объяснил ортопед Аластейр Бивен из британского военного госпиталя. "Сегодня мы имеем другие технологии, но для их эффективного применения нужна стабильная логистика и возможность эвакуации. В Украине с этим огромные трудности".

Жизнь под землей через дроны

Из-за постоянных атак дронов военные медики вынуждены работать под землей. "Если выйдешь наружу – тебя убьет дрон. Это не преувеличение", – рассказал британский медик Алекс. По его словам, большинство раненых получают помощь в подвалах и бункерах заброшенных зданий – единственных местах, куда не долетают беспилотники.

Один из медиков, который недавно вернулся из такого импровизированного госпиталя, признался, что не видел неба почти три недели – настолько опасно выходить наружу. Но эти подземные пункты, говорит Алекс, совсем не приспособлены для сложных операций или борьбы с инфекциями, которые вызывают газовую гангрену.

"Там проводят только так называемую хирургию контроля повреждений – устраняют опасные травмы в течение первых 24–48 часов", – объяснил он. Однако большинство таких помещений нестерильные, а подвоз лекарств и оборудования почти невозможен, ведь колонны постоянно попадают под обстрелы.

Невозможность эвакуации раненых

Медики рассказывают, что раненые иногда остаются на стабилизационных пунктах по несколько недель, просто выживая."У нас есть люди, которые уже давно ранены, сидят под землей, и мы только пытаемся поддерживать их живыми", – сказал Алекс.

Его коллега, военный врач Аластейр Бивен, отметил: чем дольше задерживается эвакуация, тем меньше шансов на восстановление. "Время работает против нас. Когда ткани отмирают, риск инфекции только возрастает", – сказал он.

По словам Алекса, сейчас в госпиталях есть команды хирургов, готовые немедленно спасать раненых, но они вынуждены часами ждать, пока пациентов доставят. На момент разговора с журналистами эвакуации задерживались минимум на восемь часов.

"Мы видим все больше людей, которые могли бы выжить, – ампутации, случаи, где достаточно переливания крови, – но они просто не доживают. Их не успевают эвакуировать, и они погибают просто на месте", – добавил он.

