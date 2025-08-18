В Украину возвращаются COVIDные ограничения: в больницах областного центра ввели карантин
В Одессе в двух медицинских учреждениях ввели карантинные ограничения. Такое решение приняли из-за распространения коронавируса.
С сегодняшнего дня на карантине находятся Одесская областная клиническая больница и Одесский областной перинатальный центр. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной клинической больницы в Facebook.
Отныне в учреждениях ограничены посещения пациентов и усилен санитарно-эпидемический контроль. Доступ в отделение имеют только медицинский персонал и пациенты.
Такие меры ввели, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Карантин будет действовать до стабилизации ситуации.
Медики просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и следовать рекомендациям, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.
Карантин предусматривает следующие противоэпидемические мероприятия:
- ограничение посещений пациентов;
- усиленный санитарно-эпидемический контроль;
- доступ в отделение только для медицинского персонала и пациентов.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начал распространяться новый штамм коронавируса Stratus. Он более заразен, чем предыдущие, и способен частично обходить иммунитет даже у переболевших и вакцинированных. Для большинства зараженных болезнь напоминает обычную респираторную инфекцию с единственной особенностью: охриплостью голоса, поскольку Stratus поражает гортань, вызывая отек голосовых связок. Профессор Крамарев рассказал, чем опасен новый штамм COVID-19.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.