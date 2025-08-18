В Украину возвращаются COVIDные ограничения: в больницах областного центра ввели карантин

В Одессе в двух медицинских учреждениях ввели карантинные ограничения. Такое решение приняли из-за распространения коронавируса.

С сегодняшнего дня на карантине находятся Одесская областная клиническая больница и Одесский областной перинатальный центр. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной клинической больницы в Facebook.

Отныне в учреждениях ограничены посещения пациентов и усилен санитарно-эпидемический контроль. Доступ в отделение имеют только медицинский персонал и пациенты.

Такие меры ввели, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Карантин будет действовать до стабилизации ситуации.

Медики просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и следовать рекомендациям, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.

Карантин предусматривает следующие противоэпидемические мероприятия:

- ограничение посещений пациентов;

- усиленный санитарно-эпидемический контроль;

- доступ в отделение только для медицинского персонала и пациентов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начал распространяться новый штамм коронавируса Stratus. Он более заразен, чем предыдущие, и способен частично обходить иммунитет даже у переболевших и вакцинированных. Для большинства зараженных болезнь напоминает обычную респираторную инфекцию с единственной особенностью: охриплостью голоса, поскольку Stratus поражает гортань, вызывая отек голосовых связок. Профессор Крамарев рассказал, чем опасен новый штамм COVID-19.

