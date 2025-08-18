В Украину возвращаются COVIDные ограничения: в больницах областного центра ввели карантин

В Украину возвращаются правила, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В Одесских медицинских учреждениях из-за распространения COVID-19 вводят карантинные ограничения.

Об этом сообщила Одесская областная клиническая больница. Карантинные режимы действуют в областной клинической больнице и Одесском областном перинатальном центре.

Какие ограничения действуют

В медицинских учреждениях ограничено посещение пациентов, усилен санитарно-эпидемический контроль, а доступ в отделения разрешен только медицинскому персоналу и пациентам. В больницах отметили, что эти меры внедрены для защиты пациентов, новорожденных и медицинского персонала.

Граждан призвали отнестись к ограничениям с пониманием, быть внимательными к собственному здоровью и придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

Что предшествовало

В Киеве специалисты зафиксировали рост количества госпитализаций больных COVID-19. Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то на данный момент – 68.

Что известно о болезни

COVID-19 – инфекционная болезнь, которая впервые обнаружена у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный Китай. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 года была неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

