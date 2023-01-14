В январе нас ждут еще две магнитные бури: когда ждать и как сохранить здоровье

В январе 2023 года на Землю надвинутся еще две магнитные бури, которые могут повлечь за собой плохое самочувствие у некоторых людей. Их следует ожидать 18-19 и 23 января.

Видео дня

Как передает издание "РБК Украина", 18 и 19 января ожидается сильная магнитная буря, которая достигнет уровня 5 баллов. Она может привести к ухудшению самочувствия многих людей на планете.

Еще одна короткая, но сильная буря накроет Землю 23 января. Далее к концу второго месяца зимы геомагнитное состояние будет спокойным.

Активность геомагнитного поля возобновится уже в феврале 2023 года. Мощную магнитную бурю следует ожидать уже 5 февраля. Буря средней силы накроет Землю 7 числа, сильная буря – 10-го и еще одна слабая ожидается 15 февраля.

Отметим, что в период магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать боли в области головы, сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожными в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Во время возмущения геомагнитного поля можно ощутить такие симптомы, как головокружение, скачки артериального давления, утомляемость, апатия, перепады настроения, агрессивность, раздражительность, повышенная сонливость или наоборот – бессонница. Кроме того, могут обостряться хронические заболевания и ощущаться боли в местах старых вывихов и переломов.

В такие дни специалисты рекомендуют снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий. Во время магнитных бурь советуют хорошо высыпаться и употреблять пищу богатую витаминами.

Не следует употреблять алкоголь, кофе и фастфуд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая в 2023 году магнитная буря накрыла Землю 4 января. Она была слабой – категории G1.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!