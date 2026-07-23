В Японии хотят пересаживать людям почки свиней: что известно об испытаниях

В Японии готовятся к прорыву в медицине – пересадка органов от животных человеку может стать реальностью уже в ближайшие годы. Речь идет о трансплантации почек генетически модифицированных свиней пациентам с тяжелыми заболеваниями.

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Первые клинические испытания планируется начать уже в 2028 году. Об этом сообщает японская газета The Mainichi.

Что известно

Японский стартап PorMedTec совместно с медицинскими учреждениями объявил о начале разведения генетически модифицированных свиней, органы которых планируется использовать для трансплантации людям.

Компания является венчурным проектом Университета Мэйдзи и намерена подать план клинических испытаний на рассмотрение властей уже в следующем финансовом году, который начнется в апреле.

В случае получения разрешения эти испытания могут стать первыми подобными в Японии. В компании подчеркивают, что новый подход должен дополнить существующие методы лечения, в частности трансплантацию органов от человека к человеку и диализ.

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Где будут проводиться испытания и в какие сроки

Клинические испытания планируется проводить в двух медицинских учреждениях – больнице Сенан Камакура в префектуре Канагава и университетской больнице Хоккайдо в Саппоро. К концу 2027 финансового года рядом с этими учреждениями планируется создать специальные центры по получению органов от свиней.

Компания рассчитывает получить условное разрешение на использование таких трансплантатов в качестве продукта регенеративной медицины к 2030 году. В перспективе, к 2033 году, этот метод может стать стандартной практикой лечения пациентов с почечной недостаточностью.

Генетические модификации и возможные риски

Для реализации проекта PorMedTec использует генетически модифицированные клетки свиней, разработанные американской биотехнологической компанией. У животных зафиксировано 69 генетических изменений, направленных на снижение риска отторжения органов человеческим организмом.

В то же время специалисты признают, что такие технологии требуют тщательной проверки. Среди основных вызовов – иммунологические риски, возможность передачи инфекций и этические вопросы. Несмотря на это, исследователи считают, что ксенотрансплантация может стать важным шагом в преодолении дефицита донорских органов.

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