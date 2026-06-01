Вакцина от рака усилила иммунотерапию меланомы и вдвое уменьшила риск смерти: что показали американские исследования

Сочетание иммунотерапии и вакцины от рака уменьшило риск рецидива и смерти от меланомы вдвое. Более того, такое уменьшение продержалось в течение пяти лет. Этот подход испытали в ходе исследования с участием более сотни пациентов, которым ранее удалили опухоли.

Сочетание двух терапий помогло иммунитету более эффективно бороться с меланомой, которая часто становится нечувствительной к одной только иммунотерапии. Результаты соответствующего исследования представили на встрече Американского общества клинической онкологии, статья с ними была опубликована в Journal of Clinical Oncology.

Что известно об исследовании

В рамках исследования, проведенного под руководством ученых из NYU Langone Health и его онкологического центра Perlmutter Cancer Center, вакцину Intismeran испытывали в сочетании с основным препаратом иммунотерапии – пембролизумабом (Keytruda). Для него отобрали 107 пациентов после операции по удалению меланомы.

Целью исследования было выяснить, предотвращает ли такая комбинированная терапия рецидив рака.

Интисмеран – это персонализированная стратегия иммунотерапии, разработанная на основе информации об индивидуальной опухоли пациента. Эти результаты сравнивали с результатами случайно выбранной группы из 50 пациентов с меланомой, которые после операции получали только пембролизумаб – современный стандарт лечения.

Как выглядел процесс

Во время проведения исследования 50 участников получали традиционную постоперационную иммунотерапию пембролизумабом, который блокирует контрольные точки, способствуя активности иммунных клеток.

У других 57 пациентов взяли образцы опухолей после удаления и проанализировали их на наличие 38 неоантигенов – измененных белков на поверхности клеток, по которым можно отличить опухоль от здоровой ткани. Так для каждого пациента создали РНК-вакцину интисмеран, которая кодировала соответствующие антигены, чтобы иммунные клетки Т-лимфоциты могли распознать и уничтожить раковые клетки. Дополнительно их активность усиливали пембролизумабом.

Результаты

Через пять лет после начала лечения почти 69% пациентов после вакцины и иммунотерапии не имели рецидива рака, тогда как в группе только иммунотерапии этот показатель составлял 49%. В группе комбинированного лечения более 92% пациентов остались живыми через пять лет после начала лечения, тогда как в группе только иммунотерапии – 71%.

По подсчетам ученых, это соответствует уменьшению риска рецидива на 49% и риска смерти на 47%. Дополнительно у участников комбинированной группы зафиксировали уменьшение риска метастазов в отдаленных участках тела на 59%.

Впереди у вакцины третий этап испытаний, а сам подход надеются применить и к другим видам рака.

