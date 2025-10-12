Ученые создали вакцину от рака, которая останавливает его агрессивную форму в 88% случаев на мышах

Вакцина против рака продемонстрировала результаты во время исследований на мышах. Препарат предотвратил до 88% случаев агрессивных форм рака, включая меланому и рак поджелудочной железы.

Результаты исследований опубликовали в журнале Cell Reports Medicine. Исследование провели ученые из Университета Массачусетса.

Команда ученых из Университета Массачусетса (UMass) в Амхерсте разработала экспериментальную вакцину против рака, которая продемонстрировала высокую эффективность в лабораторных исследованиях. Ее действие основывается на использовании наночастиц с двойным адъювантом, которыестимулируют как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ организма. Таким образом это позволяет иммунной системе не только распознавать раковые клетки, но и запоминать их, создавая долговременную защиту.

Вакцину тестировали на мышах, вводя ее под кожу на 0,14 и 35 дней. Разработку проверили на трех видах рака: меланоме, раке поджелудочной железы и тройном-отрицательном раке молочной железы.

По результатам, в сочетании с несколькими пептидами все вакцинированные животные выздоровели от рака. Кроме того, выжившие мыши не заболели во второй раз после повторного заражения.

"Создавая эти наночастицы для активации иммунной системы путем многопутевой активации, которая сочетается с раково-специфическими антигенами, мы можем предотвратить рост опухоли с впечатляющими показателями выживаемости", – отметил Прабхани Атукорале, доктор философии, доцент кафедры биомедицинской инженерии в Инженерном колледже Риччо при Университете Массачусетса в Амхерсте и автор исследования.

Соавтор исследования Грин Кейн добавил, что полученные результаты свидетельствуют о мощной активации Т-клеток, которые непосредственно уничтожают опухолевые клетки. Ученые планируют использовать свой препарат как для профилактики, так и для лечения нескольких типов рака.

Для дальнейшего развития технологии исследователи создали стартап NanoVax Therapeutics, который сосредоточится на трансляционных исследованиях и подготовке к будущим клиническим испытаниям. По словам Кейна,эта разработка может стать платформой для создания универсальных вакцин против различных видов онкозаболеваний.

