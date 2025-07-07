В Южной Корее разработали первую в мире рекомбинантную вакцину против сибирской язвы: что известно

Южная Корея объявила о создании первой в мире вакцины против сибирской язвы на основе рекомбинантного белка. Она устраняет риск воздействия токсинов, которые производит бактерия Bacillus anthracis – один из самых опасных патогенов, который считается потенциальным биологическим оружием.

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Разработка стала результатом сотрудничества Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) и частной компании GC Biopharma Corp, пишет Yonhap News Agency. Это не только важный шаг к самообеспечению страны, но и возможность открыть новые экспортные рынки благодаря меньшему количеству побочных эффектов.

Препарат под названием Barythrax inj. получил одобрение Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарств в апреле этого года. Благодаря этому решению Южная Корея впервые сможет создавать собственные запасы вакцины, вместо зависимости от импорта, сообщили в KDCA во время пресс-конференции.

"Как показал опыт пандемии COVID-19, инфекционные заболевания способны стремительно распространяться и наносить большой вред за короткое время. Это подчеркивает важность обеспечения возможностей проактивного реагирования на национальном уровне", – подчеркнула Ким Габ Джун, генеральный директор департамента диагностики KDCA.

Она также отметила, что появление собственной вакцины позволит снизить расходы на импорт и обеспечить оперативную реакцию в случае чрезвычайных ситуаций, в частности в случае биотеррористических угроз. По словам гендиректора, новая разработка также усилит общую систему общественного здоровья.

На вопрос, связана ли вакцина с напряженными отношениями между Северной и Южной Кореей, Ким ответила, что она создана не как прямой ответ на вероятную угрозу с Севера, а для национальной готовности к любым кризисам. "Но одно ясно: нужна более тщательная подготовка, поскольку Южная Корея сталкивается с другой геополитической ситуацией по сравнению со многими другими странами", – сказала она.

До этого Южная Корея импортировала вакцину Biothrax, которая производится компанией Emergent BioSolutions Inc. в США. Теперь все новые партии препарата будут поступать из внутренних производств, хотя точные планы пока не раскрываются.

Кроме обеспечения внутренних потребностей, KDCA и GC Biopharma ожидают интереса к Barythrax со стороны других стран. Это особенно актуально для регионов, где не хватает собственных производственных мощностей, а сибирская язва остается до сих пор угрозой.

Так, в 2023 году Замбия сообщила о более 600 случаях болезни, а в 2024 году Уганда подтвердила еще 251 случай. Смертельные инциденты регистрировали также в Лаосе, Таиланде и Демократической Республике Конго.

"Чтобы заменить существующие на рынке вакцины против сибирской язвы, мы сосредоточимся на дальнейшем повышении конкурентоспособности продукции и усилении маркетинговой деятельности для экспорта Barythrax", – сказал главный директор по развитию отдела развития GC Biopharma Ли Дже У. Он добавил, что компания рассматривает разработку этой вакцины как социальную миссию. Основные доходы GC Biopharma до сих пор приносили вакцины против ветряной оспы и гриппа.

KDCA начало фундаментальные исследования по сибирской язве еще в 1997 году, а компания Green Cross (ныне GC Biopharma) присоединилась к проекту в 2002-м. Суммарные инвестиции составили 30 миллиардов вон (примерно 22 млн долларов США).

Barythrax использует штамм Bacillus brevis, который не продуцирует токсинов, и производит только защитный антиген PA – ключевой компонент для формирования иммунитета. Это позволяет избежать побочных эффектов и сделать вакцину более безопасной и доступной.

Со времени признания сибирской язвы официально зарегистрированным заболеванием в Южной Корее в 2000 году, ни одного случая инфицирования не было зафиксировано.

Сейчас GC Biopharma экспортирует преимущественно вакцины против гриппа и ветряной оспы, а также специализированные препараты, в частности Alyglo для лечения иммунодефицита и Hunterase – для синдрома Хантера.

В первом квартале этого года продажи компании выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,68 триллиона вон. Из них 380 миллиардов пришлось на экспорт, что составляет 23% годового дохода.

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