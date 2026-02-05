Вареные яйца на обед, ужин и завтрак: действительно ли такая диета полезна

Употребление вареных яиц часто считают полезным из-за высокого содержания белка и способности быстро утолять голод. Однако новая популярная диета, которая ограничивается преимущественно яйцами, вызывает беспокойство экспертов.

Диетологи предупреждают, что чрезмерное соблюдение таких ограничительных схем может быть вредным для организма. Издание eatthis.com рассказывает, в чем заключается такая диета и почему она может быть опасной для здоровья.

В чем заключается такая диета?

Журнал Women's Health сообщает, что диета с вареными яйцами набирает популярность. Хотя название может звучать ограничительно, она не состоит только из яиц. По данным издания, в меню также входят постные белки – рыба, свинина и птица без кожи, некрахмалистые овощи (листовая зелень, брокколи, болгарский перец, спаржа, морковь), небольшое количество фруктов (ягоды, лимоны, грейпфрут, арбуз) и минимум жиров (сливочное масло, майонез, кокосовое масло). Основное внимание уделяется вареным яйцам – до трех раз в день.

По словам диетолога Эрин Палински-Вейд, типичный день на этой диете выглядит так: на завтрак два яйца с фруктами, а на обед и ужин – яйца с овощами или другим нежирным белком.

Преимущества и риски

Диета низкоуглеводная и низкокалорийная. Исключение большинства углеводов действительно помогает снизить вес, но не всегда безопасно для организма. Палински-Вейд отмечает: "Проблема диеты с вареными яйцами заключается в том, что она не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами".

Диетолог Кэри Ганс добавляет: "Диета предлагает избегать всех обработанных продуктов и некоторых овощей, таких как картофель, кукуруза, горох и бобовые. Также рекомендуется не употреблять бананы, ананас, манго, сухофрукты и подслащенные напитки".

Новые исследования подтверждают, что цельнозерновые продукты важны для сердечно-сосудистого здоровья и даже могут способствовать похудению.

Почему такая диета может быть опасной?

Употребление нескольких сваренных яиц время от времени – полезно, но несколько раз в день – уже рискованно. Палински-Вейд предупреждает, что такая диета для большинства людей является неустойчивой. Хотя яйца обладают ценными свойствами, они также содержат холестерин и насыщенные жиры.

