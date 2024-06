Ваш ужин станет вкусным: какие изменения происходят, когда человек худеет

Проблема лишнего веса является одной из наиболее актуальных для многих людей во всем мире. Способы сброса лишнего веса могут быть разными – от диеты до физических нагрузок.

В то же время долгожданные результаты всегда радуют своими свершениями. О том, каких результатов можно ожидать, говорится в материале издания Eat This Not That .

Вам понадобится кардиган

Одно из проявлений понижения веса может быть ощущение холода, ведь когда вы уменьшаете даже лишь 10 процентов своего веса, уровень гормонов щитовидной железы может снизиться, что влияет на ощущение холода.

У вас будет меньше аллергии

Научно доказано, что лишний вес также создает нагрузку на надпочечники и дыхательную систему. Это приводит к тому, что могут проявляться симптомы астмы и аллергии. После того, как вы сбросите избыточный вес, вы сможете отказаться от ингалятора и сократить сезонное употребление таблеток.

Вам понадобится новая утренняя процедура

Резкое снижение веса несет в себе еще одну опасность - ваше лицо теряет жировые отложения, которые провоцируют скрыть появление тонких морщин и дряблости. Рекомендуется употреблять больше витамина С, ведь каждый миллиграмм увеличения суточной нормы витамина С снижает риск появления морщин на 11 процентов. Такие суперпродукты как папайя, брокколи, брюссельская капуста и красный болгарский перец, богатые питательными веществами, употребление которых будет положительно отражаться на состоянии лица.

Еда станет вкуснее

Удивительно, но факт – после того, как вы потеряете лишние килограммы, ваш ужин может стать еще вкуснее. Это объясняется тем, что люди с лишним весом обладают меньшей чувствительностью по вкусу, чем их более стройные коллеги. Причиной называют то, что их вкусовые рецепторы притупились из-за чрезмерного употребления. Другая теория указывает на гормональные сдвиги, которые происходят при потере веса, что может изменить способ взаимодействия вкусовых рецепторов с мозгом.

Отличное настроение

При ощутимом понижении индекса массы тела у парней возникает больше полового желания. Как объясняют ученые, это происходит из-за роста уровня тестостерона. Ведь у более тяжелых мужчин уровень Т-уровня сравним с мужчинами, старшими почти на целое десятилетие. Вы также можете чувствовать себя менее застенчивыми в обнаженном виде, что также может увеличить ваше желание.

Ранее OBOZ.UA рассказал о других эффективных упражнениях для уменьшения талии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.