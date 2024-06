Ваше тело будет благодарить: секреты красивой фигуры Джиллиан Майклз

Известный персональный тренер из США Джиллиан Майклз является участником популярных шоу, в которых дает советы по тренировкам и поддержке здоровья. Звезда всегда готова поделиться своей мудростью по здоровью и фитнесу, но иногда, кажется, ее советы бывают несколько противоречивыми.

Например, во время посещения заведений питания она советует говорить, что у вас пищевая аллергия, если вы пытаетесь избегать глютена, молочных продуктов или другой пищи. Сначала это может показаться сомнительным советом, но, возможно, нам следует прислушаться к нему, пишет издание Eat This Not That .

Почему это противоречиво

Она говорит, что если вы не хотите, чтобы ваш суп из брокколи был как пюре со сливками, а также не хотите чтобы на вашем салате были гренки, лучше скажите, что у вас аллергия на некоторые продукты. Ведь это небольшое вранье может помочь вам почувствовать себя более оправданным в отказе от своих ограничений, но это не значит, что ваш официант не будет закатывать глаза за вашей спиной.

Кроме того, если не напоминать персонал ресторана о пищевой аллергии, это может привести к тому, что они перестанут серьезно воспринимать непереносимость глютена и молочных продуктов. Следовательно, ваша белая ложь может иметь последствия в долгосрочной перспективе, подчеркивает эксперт.

Почему мы все равно это делаем

Давно подмечено, что если вы питаетесь вне дома, вы можете не удержаться от соблюдения диеты. Ведь чаще люди потребляют в среднем на 200 калорий больше, когда едят в ресторане, а не дома. Это значит, что важно просить то, что вы хотите, даже если у вас возникает соблазн пожертвовать своим рационом ради удобства заказа прямо из меню. "Если это сохраняет ваше здоровье и, кого это действительно волнует?", - говорит Джиллиан.

Она также напоминает о том, что вы, как платящий клиент, не должны бояться просить то, что хотите, и есть именно так, как хотите. И если вам будет легче говорить ложь, это ваше право. Ведь в конце концов ваше тело скажет вам спасибо.

