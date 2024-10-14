Важнейшие питательные вещества для укрепления костей: кальций и витамин D

В человеческом теле более 200 костей, и на их состояние влияет ваш образ жизни. Уровень физической активности, вес, курение, употребление алкоголя, а также диета – все это важные факторы для поддержания здоровья костной системы.

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Поскольку существует много неизменных факторов риска, таких как возраст, пол, наследственность и гормональные изменения, следует обращать внимание на те аспекты, которые мы можем контролировать. К примеру, корректировка диеты и образа жизни способна значительно улучшить состояние костей, говорит eatthis.com.

Если вы решили сменить свое питание, важно обратить внимание на питательные вещества и витамины, которых может не хватать. В частности, кальций и витамин D являются ключевыми элементами для поддержания здоровья костей, предотвращая потерю костной массы и развитие остеопороза.

Именно поэтому употребление продуктов, богатых кальцием и витамином D, является главной пищевой привычкой, необходимой для укрепления костей. Вы можете получать эти питательные вещества из пищи или использовать добавки – главное, чтобы они являлись частью вашего ежедневного рациона.

Потребление кальция для поддержания костей

Кости – это живая ткань, способная к регенерации. Коллаген обеспечивает их структуру, а кальций придает прочность. Недостаточное количество кальция в рационе может привести к ломкости костей и повышенному риску остеопороза.

Кальций содержится в молочных продуктах, таких как молоко, творог, йогурт, а также в некоторых овощах (броколи, капуста). Необычным источником кальция является рыба, в которой едят кости, например сардины. В обычной диете важное место занимают обогащенные кальцием продукты: соки, хлопья, соевое молоко и тофу. Если продукт содержит дополнительный кальций, это указывается на упаковке.

Кроме того, кальций можно получать из добавок. Есть разные формы этого питательного вещества – от животных до растительных и обогащенных. Однако для эффективного усвоения кальция организма также необходим витамин D.

Роль витамина D

Согласно Medical News Today, витамин D способствует усвоению кальция в организме через кишечник. Он также регулирует уровень кальция в крови и при дефиците этого витамина почки могут выводить избыточное количество кальция из организма.

Витамин D в больших количествах не так часто встречается в пище, как кальций. Лучшие источники этого витамина – жирная рыба (лосось, форель) и рыбий жир. Яичные желтки, грибы и сыр также содержат определенное количество витамина D, хотя растительные источники усваиваются хуже животных.

Витамин D часто добавляют в продукты, такие как молоко или соки. Однако из-за ограниченного количества этого витамина в пище многие выбирают добавки. Большинство добавок кальция также содержат витамин D из-за его важности для усвоения.

Рекомендации по добавкам

Кальций и витамин D играют ключевую роль в здоровье костей, потому их нужно потреблять регулярно. Если у вас есть трудности с получением этих питательных веществ из пищи из-за аллергии или пищевой непереносимости, следует обратить внимание на добавки, чтобы обеспечить организм всем необходимым для крепких и здоровых костей.

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