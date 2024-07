Важнейшие продукты с полезными микроэлементами, которые помогут похудеть

Многие питательные вещества, которые уже содержатся в пище, являются одними из самых мощных средств для похудения. Поэтому не стоит искать дорогие, экзотические продукты, если вы ставите своей целью борьбу с лишними килограммами.

Диетологи назвали некоторые из самых эффективных и важнейших источников пищи полезными микроэлементами, которые могут помочь вам похудеть. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Мононенасыщенные жиры

Эти полезные жиры следует употреблять для укрепления сердца, ведь они повышают сытость и предотвращают вздутие живота. Как показывают результаты исследования, участники, которые ели половину свежего авокадо во время обеда — богатого олеиновой кислотой, одним из лучших источников мононенасыщенных жиров — сообщили о снижении желания есть на 40 % в течение нескольких часов после этого. Лучший источник – авокадо, говядина, выращенная на травах, оливковое масло первого отжима, кокосовое масло и темный шоколад.

Кальций

Этот микроэлемент не только полезен для костей, но также может помочь вашему телу сжигать больше – и накапливать меньше – жира. Ведь этот минерал помогает превращать жирные кислоты в энергию, а также обеспечивает правильную работу нашего инсулина, регулирующего уровень сахара в крови.

Витамин С

Нередко люди делают неправильный выбор пищи, перекусывают поздним вечером и выбирают закуски с высоким содержанием углеводов. В свою очередь витамин С является антиоксидантом, который помогает людям справляться со стрессовыми ситуациями. Доказано, что уровень кортизола и артериальное давление быстро снижались у тревожных людей, получавших добавки витамина С. Среди источников - красный перец, клубника, апельсины и капуста.

Селен

Этот микроэлемент не только является ключом для поддержания должного здоровья щитовидной железы, но и помогает защитить железу от воспалительных побочных продуктов выработки гормонов щитовидной железы. Исследования свидетельствуют о том, что прием 80 микрограмм селена в день – примерно столько, сколько вы найдете только в одном бразильском орехе – помогает уменьшить антитела против щитовидной железы. Среди продуктов обратите внимание на тунец, креветки, треску, горчицу и птицу.

Витамины группы В

Эти витамины помогают регулировать ферменты, которые наш организм использует для получения энергии из пищи. Кроме того, он также помогает метаболизировать наши два основных источника энергии: жиры и углеводы. А результаты исследований выявили связь между имеющими избыточный вес или страдающим ожирением с низким уровнем витамина B1 и B12. Витамин B1 содержится в семенах подсолнечника, фасоли, горохе и овсе; В2 в соевых бобах, зеленой свекле, шпинате, йогурте и грибах криминальных; и B12 в сардинах, говядине, тунце, сыре, молоке и яйцах.

Цинк

Нередко люди с дефицитом цинка часто страдают ослабленной иммунной системой и усталостью, поскольку цинк необходим для производства желудочной кислоты, которая помогает расщеплять жиры и белки. Более того, те, кто имеет низкий уровень цинка, не выделяют достаточно инсулина (гормона, способствующего нашему метаболизму глюкозы), что может еще больше снизить уровень нашей энергии и побуждать нас есть больше. Напоминается, что устрицы являются отличным источником цинка вместе с говядиной, чечевицей, нутом, индейкой и киноа.

Галлат эпигалокатехина (EGCG)

Этот антиоксидант содержится почти исключительно в зеленом чае. Было обнаружено, что EGCG одновременно усиливает липолиз (расщепление жира), блокирует адипогенез (образование жировых клеток) и усиливает термогенез (производство тепла за счет сожженных калорий). А у тех, кто пил зеленый чай, имели почти на 20 процентов меньше жира в организме, чем те, кто его не пил. Лучший источник – зеленый чай.

Триптофан

Известно, что когда вы выполняете силовые тренировки, ваше тело наращивает мышечную массу, а для ее наращивания вашему телу нужно время для отдыха и восстановления, и нет лучшего способа сделать это, чем сон. Многие продукты являются источниками аминокислоты триптофана: предшественника серотонина, превращающегося в мелатонин, чтобы стимулировать сон. Лучшие источники, чтобы попытаться переключить сон, это яйца, творог, молоко, ананас, бананы, семена подсолнечника, тофу и индейка.

